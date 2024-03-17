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Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024
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14:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/niger-1933687030.html
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт
Военное присутствие США в Нигере не предотвратило активность террористических бандформирований в стране, решение властей заставить Штаты уйти оправдано, заявил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:18
2024-03-17T14:18
в мире
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НИАМЕЙ, 17 мар - РИА Новости. Военное присутствие США в Нигере не предотвратило активность террористических бандформирований в стране, решение властей заставить Штаты уйти оправдано, заявил РИА Новости нигерский военный эксперт Баунти Диалло. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. "Согласно пресс-релизу, американское присутствие осуществлялось не по стандартам. Я думаю, что решение заставить их уйти оправдано. Американцы не предотвратили распространение терроризма, поэтому их уход ни на что не повлияет", - сказал Даилло. По данным СМИ, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности, помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня. Он добавил, что стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами. По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих. На территории страны находится американская база БПЛА (Air Base 201). "Не думаю, что они останутся, как в Ираке. Американцы знают, что нигерский народ не хочет, чтобы они находились на нашей земле. Поэтому они собираются уйти и не будут сопротивляться", - добавил эксперт, отвечая на вопрос о вероятности повторения иракского сценария, где вопреки требованиям местных властей покинуть территорию военное присутствие США сохраняется. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
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в мире, нигер, мохамед базум, министерство обороны сша, сша, африка
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Министерство обороны США, США, Африка
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт

Эксперт: решение властей Нигера заставить США уйти из страны оправдано

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 17 мар - РИА Новости. Военное присутствие США в Нигере не предотвратило активность террористических бандформирований в стране, решение властей заставить Штаты уйти оправдано, заявил РИА Новости нигерский военный эксперт Баунти Диалло.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
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"Согласно пресс-релизу, американское присутствие осуществлялось не по стандартам. Я думаю, что решение заставить их уйти оправдано. Американцы не предотвратили распространение терроризма, поэтому их уход ни на что не повлияет", - сказал Даилло.
По данным СМИ, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности, помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня. Он добавил, что стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами.
По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих. На территории страны находится американская база БПЛА (Air Base 201).
"Не думаю, что они останутся, как в Ираке. Американцы знают, что нигерский народ не хочет, чтобы они находились на нашей земле. Поэтому они собираются уйти и не будут сопротивляться", - добавил эксперт, отвечая на вопрос о вероятности повторения иракского сценария, где вопреки требованиям местных властей покинуть территорию военное присутствие США сохраняется.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
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