https://ria.ru/20240317/niger-1933687030.html

Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт

Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2024

Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт

Военное присутствие США в Нигере не предотвратило активность террористических бандформирований в стране, решение властей заставить Штаты уйти оправдано, заявил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:18

2024-03-17T14:18

2024-03-17T14:18

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НИАМЕЙ, 17 мар - РИА Новости. Военное присутствие США в Нигере не предотвратило активность террористических бандформирований в стране, решение властей заставить Штаты уйти оправдано, заявил РИА Новости нигерский военный эксперт Баунти Диалло. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. "Согласно пресс-релизу, американское присутствие осуществлялось не по стандартам. Я думаю, что решение заставить их уйти оправдано. Американцы не предотвратили распространение терроризма, поэтому их уход ни на что не повлияет", - сказал Даилло. По данным СМИ, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности, помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня. Он добавил, что стороны обсуждали смену власти в Нигере и военное сотрудничество между двумя странами. По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих. На территории страны находится американская база БПЛА (Air Base 201). "Не думаю, что они останутся, как в Ираке. Американцы знают, что нигерский народ не хочет, чтобы они находились на нашей земле. Поэтому они собираются уйти и не будут сопротивляться", - добавил эксперт, отвечая на вопрос о вероятности повторения иракского сценария, где вопреки требованиям местных властей покинуть территорию военное присутствие США сохраняется. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мохамед базум, министерство обороны сша, сша, африка