Военное соглашение с США было навязано Нигеру, заявил член правящего органа
Член Национального совета Нигера: военное соглашение с США было навязано стране
© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Расторгнутое военное соглашение с США было изначально навязано Нигеру, при этом присутствие американских военных на территории страны незаконно и нарушает все конституционные и демократические нормы, считает член правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) старший полковник Амаду Абдраман. Его слова цитирует радиостанция RFI.
"По мнению старшего полковника…, соглашение о сотрудничестве… было "в одностороннем порядке навязано" Вашингтоном… "американское присутствие на территории Нигера незаконно и нарушает все конституционные и демократические нормы", - заявил он.
Абдраман отметил, что недавний визит американской делегации в Ниамей для обсуждения военного сотрудничества между странами был также навязан стране, в ходе него американская сторона угрожала Нигеру возмездием, обвинив страну в якобы заключении "секретных" соглашений в военной области, а также с Ираном по урану. Такой подход, по мнению члена правящего в Нигере органа, лишь подрывает отношения между США и Нигером.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.