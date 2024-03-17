https://ria.ru/20240317/niger-1933685340.html

Военное соглашение с США было навязано Нигеру, заявил член правящего органа

Военное соглашение с США было навязано Нигеру, заявил член правящего органа - РИА Новости, 17.03.2024

Военное соглашение с США было навязано Нигеру, заявил член правящего органа

Расторгнутое военное соглашение с США было изначально навязано Нигеру, при этом присутствие американских военных на территории страны незаконно и нарушает все... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:14

2024-03-17T14:14

2024-03-17T14:14

в мире

нигер

мохамед базум

сша

ниамей

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Расторгнутое военное соглашение с США было изначально навязано Нигеру, при этом присутствие американских военных на территории страны незаконно и нарушает все конституционные и демократические нормы, считает член правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) старший полковник Амаду Абдраман. Его слова цитирует радиостанция RFI."По мнению старшего полковника…, соглашение о сотрудничестве… было "в одностороннем порядке навязано" Вашингтоном… "американское присутствие на территории Нигера незаконно и нарушает все конституционные и демократические нормы", - заявил он. Абдраман отметил, что недавний визит американской делегации в Ниамей для обсуждения военного сотрудничества между странами был также навязан стране, в ходе него американская сторона угрожала Нигеру возмездием, обвинив страну в якобы заключении "секретных" соглашений в военной области, а также с Ираном по урану. Такой подход, по мнению члена правящего в Нигере органа, лишь подрывает отношения между США и Нигером. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией.

https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

https://radiosputnik.ru/20240317/niger-1933650894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мохамед базум, сша, ниамей