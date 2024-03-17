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Власти Нигера разорвали военное соглашение с США - РИА Новости, 17.03.2024
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02:35 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/niger-1933586203.html
Власти Нигера разорвали военное соглашение с США
Власти Нигера разорвали военное соглашение с США - РИА Новости, 17.03.2024
Власти Нигера разорвали военное соглашение с США
Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:35
2024-03-17T02:35
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана."Решение (о расторжении соглашения – ред.) вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении агентства.По данным Рейтер, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и власти Нигера не проинформировали о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих и американская база БПЛА.Визит американской делегацииО прибытии американской делегации в Нигер стало известно 12 марта.Как передавало агентство Франс Пресс, госдеп США заявил, что американская делегация прибыла в Нигер, чтобы провести переговоры с находящимися у власти в Нигере военными по вопросу "возвращения Нигера на демократический путь и будущего партнерства (США и Нигера – ред.) в области безопасности и развития".Переворот в Нигере и высылка французских военныхВ Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html
https://ria.ru/20231020/niger-1903976041.html
https://ria.ru/20231010/niger-1901740598.html
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в мире, нигер, сша, франция, мохамед базум, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Франция, Мохамед Базум, Министерство обороны США
Власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Reuters: Нигер разорвал соглашение с США о присутствии американских военных

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.
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"Решение (о расторжении соглашения – ред.) вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении агентства.
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По данным Рейтер, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и власти Нигера не проинформировали о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.
По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих и американская база БПЛА.
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20 октября 2023, 03:07

Визит американской делегации

О прибытии американской делегации в Нигер стало известно 12 марта.
Как передавало агентство Франс Пресс, госдеп США заявил, что американская делегация прибыла в Нигер, чтобы провести переговоры с находящимися у власти в Нигере военными по вопросу "возвращения Нигера на демократический путь и будущего партнерства (США и Нигера – ред.) в области безопасности и развития".

Переворот в Нигере и высылка французских военных

В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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10 октября 2023, 13:01
Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.
Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.
Военнослужащие на французской авиабазе в Ниамее - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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В миреНигерСШАФранцияМохамед БазумМинистерство обороны США
 
 
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