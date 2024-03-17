https://ria.ru/20240317/niger-1933586203.html

Власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Власти Нигера разорвали военное соглашение с США - РИА Новости, 17.03.2024

Власти Нигера разорвали военное соглашение с США

Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T02:35

2024-03-17T02:35

2024-03-17T02:35

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на территории этой африканской страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана."Решение (о расторжении соглашения – ред.) вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении агентства.По данным Рейтер, решение последовало вслед за визитом американских чиновников, в частности помощника госсекретаря США по делам Африки Молли Фи и главы африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. Официальный представитель военного переходного правительства Нигера заявил в выступлении, что американская делегация нарушила дипломатический протокол и власти Нигера не проинформировали о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.По данным агентства, по состоянию на 2023 год, в Нигере находилось около 1,1 тысячи американских военнослужащих и американская база БПЛА.Визит американской делегацииО прибытии американской делегации в Нигер стало известно 12 марта.Как передавало агентство Франс Пресс, госдеп США заявил, что американская делегация прибыла в Нигер, чтобы провести переговоры с находящимися у власти в Нигере военными по вопросу "возвращения Нигера на демократический путь и будущего партнерства (США и Нигера – ред.) в области безопасности и развития".Переворот в Нигере и высылка французских военныхВ Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские войска полностью покинули Нигер 22 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

https://ria.ru/20231020/niger-1903976041.html

https://ria.ru/20231010/niger-1901740598.html

https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нигер, сша, франция, мохамед базум, министерство обороны сша