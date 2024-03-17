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Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО - РИА Новости, 17.03.2024
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09:26 17.03.2024 (обновлено: 13:53 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html
Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО
Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО - РИА Новости, 17.03.2024
Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО
Западные страны сделали Россию своим главным врагом ради интересов США и НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо газете "Известия". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:26
2024-03-17T13:53
россия
сша
флориан филиппо
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные страны сделали Россию своим главным врагом ради интересов США и НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо газете "Известия"."У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза", — подчеркнул он.Филиппо также отметил, что наличие внешнего врага для Североатлантического альянса — это способ оправдать существование этой организации. Таким образом, добавил он, Вашингтон объясняет свои военные инвестиции и вторжения в другие страны."И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре", — подытожил политик.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240316/makron-1933456289.html
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россия, сша, флориан филиппо, владимир путин, нато
Россия, США, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО
Французский политик раскрыл, почему Россию выбрали главным врагом НАТО

Политик Филиппо: НАТО выбрала врагом Россию для оправдания существования альянса

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Западные страны сделали Россию своим главным врагом ради интересов США и НАТО, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо газете "Известия".
"У нас огромные долги, у нас нет денег на больницу, у нас нет денег на наших фермеров, у нас нет денег на пенсии, у нас нет денег на наши государственные службы, но зато мы с удовольствием вкладываем миллиарды в НАТО. Мы сумасшедшие. НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза", — подчеркнул он.
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Филиппо также отметил, что наличие внешнего врага для Североатлантического альянса — это способ оправдать существование этой организации. Таким образом, добавил он, Вашингтон объясняет свои военные инвестиции и вторжения в другие страны.
"И врагом выбрали Россию. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре", — подытожил политик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
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