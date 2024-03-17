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Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:58 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/narusheniya-1933720584.html
Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом
Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:58
2024-03-17T15:58
выборы президента россии — 2024
россия
европа
татьяна москалькова
оон
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом. "А я, со своей стороны, обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к Верховному комиссару..., председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения", - сказала Москалькова в ходе брифинга в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, европа, татьяна москалькова, оон, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
Выборы президента России — 2024, Россия, Европа, Татьяна Москалькова, ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом

Москалькова обратилась в ООН и БДИПЧ из-за нарушения прав избирателей за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом.
"А я, со своей стороны, обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к Верховному комиссару..., председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения", - сказала Москалькова в ходе брифинга в ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЕвропаТатьяна МоскальковаООНБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ
 
 
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