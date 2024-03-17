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Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом

Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова обратилась в ООН из-за нарушения прав избирателей за рубежом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:58

2024-03-17T15:58

2024-03-17T15:58

выборы президента россии — 2024

россия

европа

татьяна москалькова

оон

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другие международные организации, чтобы они предприняли меры для прекращения нарушений прав избирателей РФ за рубежом. "А я, со своей стороны, обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права в Верховный комиссариат ООН по правам человека, к Верховному комиссару..., председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю совета Европы, комиссару совета Европы по правам человека с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности к этим беспрецедентным, циничным нарушениям международных норм права, но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения", - сказала Москалькова в ходе брифинга в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:58 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, европа, татьяна москалькова, оон, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе