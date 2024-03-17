https://ria.ru/20240317/nalog-1933739476.html

Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество

Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество, соответствующее поручение РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:04

2024-03-17T17:04

2024-03-17T18:42

владимир путин

россия

михаил мишустин

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля."Обеспечить <...> внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц", — сказано в документе.Правительство также будет должно установить порядок получения ФНС от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации. При этом необходимо обеспечить защиту государственной или другой охраняемой законом тайны, указано в документе.Также Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО.Срок исполнения — до 15 апреля 2024 года, ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20240312/svo-1932554356.html

https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)