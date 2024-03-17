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Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество, соответствующее поручение РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:04
2024-03-17T17:04
2024-03-17T18:42
владимир путин
россия
михаил мишустин
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество, соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля."Обеспечить <...> внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц", — сказано в документе.Правительство также будет должно установить порядок получения ФНС от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации. При этом необходимо обеспечить защиту государственной или другой охраняемой законом тайны, указано в документе.Также Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО.Срок исполнения — до 15 апреля 2024 года, ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
https://ria.ru/20240312/svo-1932554356.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты налога на имущество
Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от уплаты налога на имущество