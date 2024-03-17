https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html

На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов

На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов

На выборах президента России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:14

2024-03-17T10:14

2024-03-17T12:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На выборах президента России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК."Таким образом, в России сейчас работают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, в том числе из Европы и Северной Америки", — сказала она.Она назвала прибывших в Россию международных наблюдателей и экспертов мужественными профессионалами, которые пожелали приехать и увидеть своими глазами, что происходит в стране, а не верить "потоку лжи, который льется из ручных западных СМИ".Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933623080.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия