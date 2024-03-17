https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933784848.html

За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова

За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024

За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:30

2024-03-17T20:30

2024-03-17T20:30

выборы президента россии — 2024

россия

сербия

татьяна москалькова

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо прорвать информационную блокаду, чтобы за рубежом понимали, что происходит в России на самом деле. "Впервые на этих выборах по приглашению ЦИК и моему ходатайству присутствуют в качестве наблюдателей омбудсмен из Сербии и один из руководителей комиссии по правам человека Сенегала… Это хорошая практика, которую нужно взять на вооружение для объективной информации, которую можно нести в мир. Нам надо прорвать информационную блокаду, чтобы люди знали о наших системах защиты прав человека, о том, что сегодня делается в России, о точке отсчета, куда мы стремимся по создании российского цивилизационного мироздания", - сказала Москалькова в ходе посещения Общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ. Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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россия, сербия, татьяна москалькова, москва