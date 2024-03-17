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За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:30 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933784848.html
За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова
За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:30
2024-03-17T20:30
выборы президента россии — 2024
россия
сербия
татьяна москалькова
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо прорвать информационную блокаду, чтобы за рубежом понимали, что происходит в России на самом деле. "Впервые на этих выборах по приглашению ЦИК и моему ходатайству присутствуют в качестве наблюдателей омбудсмен из Сербии и один из руководителей комиссии по правам человека Сенегала… Это хорошая практика, которую нужно взять на вооружение для объективной информации, которую можно нести в мир. Нам надо прорвать информационную блокаду, чтобы люди знали о наших системах защиты прав человека, о том, что сегодня делается в России, о точке отсчета, куда мы стремимся по создании российского цивилизационного мироздания", - сказала Москалькова в ходе посещения Общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ. Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
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россия, сербия, татьяна москалькова, москва
Выборы президента России — 2024, Россия, Сербия, Татьяна Москалькова, Москва
За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова

Москалькова: за рубежом должны понимать, что происходит в России на самом деле

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо прорвать информационную блокаду, чтобы за рубежом понимали, что происходит в России на самом деле.
«
"Впервые на этих выборах по приглашению ЦИК и моему ходатайству присутствуют в качестве наблюдателей омбудсмен из Сербии и один из руководителей комиссии по правам человека Сенегала… Это хорошая практика, которую нужно взять на вооружение для объективной информации, которую можно нести в мир. Нам надо прорвать информационную блокаду, чтобы люди знали о наших системах защиты прав человека, о том, что сегодня делается в России, о точке отсчета, куда мы стремимся по создании российского цивилизационного мироздания", - сказала Москалькова в ходе посещения Общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ.
Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Выборы президента России — 2024РоссияСербияТатьяна МоскальковаМосква
 
 
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