За рубежом должны знать, что происходит в России, заявила Москалькова
Москалькова: за рубежом должны понимать, что происходит в России на самом деле
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала о привлечении иностранных наблюдателей к выборам президента РФ заявив, что необходимо прорвать информационную блокаду, чтобы за рубежом понимали, что происходит в России на самом деле.
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"Впервые на этих выборах по приглашению ЦИК и моему ходатайству присутствуют в качестве наблюдателей омбудсмен из Сербии и один из руководителей комиссии по правам человека Сенегала… Это хорошая практика, которую нужно взять на вооружение для объективной информации, которую можно нести в мир. Нам надо прорвать информационную блокаду, чтобы люди знали о наших системах защиты прав человека, о том, что сегодня делается в России, о точке отсчета, куда мы стремимся по создании российского цивилизационного мироздания", - сказала Москалькова в ходе посещения Общественного штаба по голосованию на выборах президента РФ.
Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, а также постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.