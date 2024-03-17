https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933714099.html

Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов

Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов и высокой активности людей, которые хотят... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:41

2024-03-17T15:41

2024-03-17T16:40

выборы президента россии — 2024

политика

татьяна москалькова

россия

николай харитонов

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не помнит таких активных выборов и высокой активности людей, которые хотят реализовать свое избирательное право."Чрезвычайно высокая активность людей, которые хотят реализовать свое избирательное право. Пожалуй, я не помню таких активных выборов и такого глубокого общественного наблюдения, мониторинга со стороны уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, развернутых общественных центров и штабов", - сказала Москалькова журналистам.Она отметила, что это свидетельствует о том, что государство с точки зрения демократии - зрелое, продвинутое вперед.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, татьяна москалькова, россия, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)