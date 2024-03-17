https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933676318.html

МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР

МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР - РИА Новости, 17.03.2024

МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест в связи с голосованием на выборах президента России на территории Приднестровья, МИД просит международное РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:42

2024-03-17T13:42

2024-03-17T13:42

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест в связи с голосованием на выборах президента России на территории Приднестровья, МИД просит международное сообщество осудить действия Москвы. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики открылись шесть участков для голосования на выборах президента РФ. "Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра. Это действие представляет собой очередное грубое нарушение норм международного права", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Министерство обратилось к международному сообществу с призывом "поддержать порядок, основанный на правилах, и осудить действия Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф