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МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:42 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/moldaviya-1933676318.html
МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР
МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР - РИА Новости, 17.03.2024
МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР
Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест в связи с голосованием на выборах президента России на территории Приднестровья, МИД просит международное РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:42
2024-03-17T13:42
выборы президента россии — 2024
в мире
молдавия
россия
кишинев
михай попшой
игорь гросу
леонид слуцкий (политик)
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест в связи с голосованием на выборах президента России на территории Приднестровья, МИД просит международное сообщество осудить действия Москвы. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики открылись шесть участков для голосования на выборах президента РФ. "Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра. Это действие представляет собой очередное грубое нарушение норм международного права", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Министерство обратилось к международному сообществу с призывом "поддержать порядок, основанный на правилах, и осудить действия Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Михай Попшой, Игорь Гросу, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на территории ПМР

МИД Молдавии выразил протест из-за голосования на выборах на территории ПМР

© РИА НовостиОчередь на одном из избирательных участков в Приднестровье
Очередь на одном из избирательных участков в Приднестровье
© РИА Новости
Очередь на одном из избирательных участков в Приднестровье
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КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест в связи с голосованием на выборах президента России на территории Приднестровья, МИД просит международное сообщество осудить действия Москвы.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. На территории непризнанной республики открылись шесть участков для голосования на выборах президента РФ.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России
Вчера, 09:38
"Министерство иностранных дел выражает категорический протест в связи с проведением Российской Федерацией несанкционированных выборных мероприятий на суверенной территории Республики Молдова в административных единицах на левом берегу Днестра. Это действие представляет собой очередное грубое нарушение норм международного права", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Министерство обратилось к международному сообществу с призывом "поддержать порядок, основанный на правилах, и осудить действия Российской Федерации".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
Вчера, 13:00
 
Выборы президента России — 2024В миреМолдавияРоссияКишиневМихай ПопшойИгорь ГросуЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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