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В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 17.03.2024 (обновлено: 17:30 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/miting-1933743343.html
В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных
В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных - РИА Новости, 17.03.2024
В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных
Около тысячи человек на митинге в Киеве требовали организации обмена пленными, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:22
2024-03-17T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около тысячи человек на митинге в Киеве требовали организации обмена пленными, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Киеве состоялся митинг поддержки военнопленных. Около тысячи человек -родственники, военные, волонтеры и просто неравнодушные с красноречивыми надписями на плакатах вышли на улицы столицы, чтобы напомнить о воинах, встречающих третью весну в плену", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На Украине регулярно проходят митинги и акции протестов родственников украинских военнопленных с призывом провести обмен. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
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в мире, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия
В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных

В Киеве тысяча человек вышли на митинг с требованием организации обмена пленных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около тысячи человек на митинге в Киеве требовали организации обмена пленными, сообщил украинский телеканал ТСН.
"В Киеве состоялся митинг поддержки военнопленных. Около тысячи человек -родственники, военные, волонтеры и просто неравнодушные с красноречивыми надписями на плакатах вышли на улицы столицы, чтобы напомнить о воинах, встречающих третью весну в плену", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
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На Украине регулярно проходят митинги и акции протестов родственников украинских военнопленных с призывом провести обмен.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.
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