https://ria.ru/20240317/miting-1933743343.html

В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных

В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных - РИА Новости, 17.03.2024

В Киеве прошел митинг с требованием организации обмена пленных

Около тысячи человек на митинге в Киеве требовали организации обмена пленными, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:22

2024-03-17T17:22

2024-03-17T17:30

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около тысячи человек на митинге в Киеве требовали организации обмена пленными, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Киеве состоялся митинг поддержки военнопленных. Около тысячи человек -родственники, военные, волонтеры и просто неравнодушные с красноречивыми надписями на плакатах вышли на улицы столицы, чтобы напомнить о воинах, встречающих третью весну в плену", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На Украине регулярно проходят митинги и акции протестов родственников украинских военнопленных с призывом провести обмен. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

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