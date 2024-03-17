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Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:50 17.03.2024 (обновлено: 14:58 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2024
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:50
2024-03-17T14:58
специальная военная операция на украине
мирный
запорожская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.&quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области&quot;, — уточнили в сводке военного ведомства.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933621986.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мирный, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Запорожская область, Россия, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Минобороны: освобожден населенный пункт Мирное в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Боевая работа САУ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — уточнили в сводке военного ведомства.

© ИнфографикаОсвобожденное село Мирное в Запорожской области
Освобожденное село Мирное в Запорожской области
© Инфографика
Освобожденное село Мирное в Запорожской области
Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.
Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
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Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.
В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМирныйЗапорожская областьРоссияБезопасность
 
 
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