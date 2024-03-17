https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2024

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:50

2024-03-17T13:50

2024-03-17T14:58

специальная военная операция на украине

мирный

запорожская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — уточнили в сводке военного ведомства.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933621986.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мирный, запорожская область, россия, безопасность