https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2024
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:50
2024-03-17T13:50
2024-03-17T14:58
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — уточнили в сводке военного ведомства.Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР.Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ.В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933621986.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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мирный, запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Мирный, Запорожская область, Россия, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Минобороны: освобожден населенный пункт Мирное в Запорожской области
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", — уточнили в сводке военного ведомства.
Российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Водяное в ДНР
.
Противник потерял свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.
В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия в зоне спецоперации.
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Так, накануне сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов
сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино
на Запорожском направлении. Продвижение в районе этого села в Киеве
называли главным достижением прошлогоднего провалившегося контрнаступления ВСУ
.
В конце февраля Минобороны сообщило, что российские бойцы закрепились на опорных пунктах в Работино. Вскоре Рогов добавил, что военные взяли под контроль южную часть села.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине