https://ria.ru/20240317/mir-1933546621.html

Зеленые требуют: мир должен стать беднее, а людей должно быть меньше

Зеленые требуют: мир должен стать беднее, а людей должно быть меньше - РИА Новости, 17.03.2024

Зеленые требуют: мир должен стать беднее, а людей должно быть меньше

Не то чтобы эти люди скрывались — наоборот, они о своих целях трубят в глобальном масштабе, и именно поэтому их не все замечают (раскапывать тайные заговоры... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:00

2024-03-17T08:00

2024-03-17T11:29

париж

швеция

албания

грета тунберг

аналитика

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Не то чтобы эти люди скрывались — наоборот, они о своих целях трубят в глобальном масштабе, и именно поэтому их не все замечают (раскапывать тайные заговоры привлекательнее). И требуется хорошее умственное усилие, чтобы четко увидеть, в чем тут угроза.Такое усилие предпринял американский публицист Джон Стоссель, обративший внимание на то, куда зашла идеология всемирного движения зеленых. Они теперь, нимало не скрываясь, ее четко формулируют так: цель — остановить, а то и развернуть вспять экономический рост всей планеты. Если одним словом, то нужен антирост (degrowth). Откат назад. Развитие человечества надо тормозить.Перед нами часть идейной грызни перед мощным событием в Париже — вселенским слетом зеленых, то есть спасителей планеты. Начинается эта штука (форум под названием "Перемены — сейчас") 25 марта, но пропагандистская волна уже вздымается — если она вообще спадала. А наш американец, с консервативного фланга, приводит в ответ некоторые факты.Например: антирост уже был — во время массового социального эксперимента под названием "борьба с пандемией". Сегодня подсчитано (шведским экономистом Иоханом Норбергом), что действительно остановившийся тогда рост вверг в абсолютную нищету до 60 миллионов человек на планете, но ничего не сделал для "исправления климата". Если следовать рецептам зеленых насчет того, как его надо исправлять, то получается, что требуется в год по пандемии.И из того же источника: что было бы, если бы Швеция с 1950 года не росла. А тогда умерло бы на полмиллиона больше людей потому, что в стране было бы хуже с жильем, медицинским обслуживанием и прочим. Если же бы Швеция всего лишь развивалась на один процент в год медленнее, то сегодня была бы на уровне Албании — по продолжительности жизни и прочим показателям.Но наших зеленых не волнует эта статистика, потому что у них своя — и хорошо оплачиваемая — наука. А если не ими оплачиваемые, но грамотные климатологи издают очередной доклад, о том, например, что подъем уровня морей (на самом деле — их наступление на берег) зависит не от атмосферной температуры, а от вращения Земли и притяжения Луны, то для таких есть убийственный взгляд бывшего живого символа зеленых, Греты Тунберг.Но сегодня в Париж собираются люди с юными хорошими лицами, которые просто и ясно, без всякой климатологии говорили — число землян надо бы уменьшить.Но в целом-то феномен все тот же. А что за феномен? Тут наш американец Стоссель напоминает, что перед нами типично левая идеология, поскольку зеленые ненавидят капитализм. Правые (консерваторы) во главу угла ставят личный успех человека, денежный или иной, но зависящий от его собственных усилий. А левые считают нормальным и даже обязательным делом руководить людьми. Раньше-то было перманентное воздействие на общество целой страны. Сегодня объект воспитания — уже целая планета, раз открываются возможности массовой информационной обработки мозгов, какие прежним левым были недоступны. Отсюда склонность таких людей изобретать угрозы, затрагивающие вообще всех, как те же перемены климата.Что в итоге имеем: это вчера ключевой угрозой нашему обществу можно было считать ЛГБТ* и всяческий феминизм с бездетностью (то есть разрушение семьи и сокращение населения). Сегодня — вот эту зеленую гадость. Которая подмяла под себя половину США или Европы (Германию — точно) и пытается заставить там людей радоваться сворачиванию промышленности, замерзанию домов и цехов: вот же он, антирост.Понятно, что вашингтонское и прочие болота радостно поддерживают всех и всяческих зеленых, поскольку те превращают в достижение тупик и крах нынешней модели капитализма. Левые всегда и везде будут, но если раньше они оккупировали Уолл-стрит (то есть атаковали кого не надо), то теперь их аккуратно направили на полезное дело.Хуже то, что "зеленый переход" мировой экономики, то есть все тот же антирост, приходится на словах поддерживать и множеству дружественных нам государств. Им не очень хочется расстраивать своих избирателей, клюнувших на лирику насчет спасения планеты. Однако еще меньше хочется разворачивать вспять экономический рост — это пусть богатевший ранее Запад тормозит и беднеет, если уж так хочется.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240303/ssha-1930737920.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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париж, швеция, албания, грета тунберг, аналитика