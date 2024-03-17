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Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА над Брянской областью
Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 17.03.2024
Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА над Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских многоцелевых беспилотника Ту-141 "Стриж", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:47
2024-03-17T18:47
2024-03-17T18:54
брянская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Брянской областью два украинских многоцелевых беспилотника Ту-141 "Стриж", сообщили в Минобороны России."17 марта в 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 "Стриж", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933754910.html
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брянская область, киев, безопасность, россия
Брянская область, Киев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Минобороны подтвердило уничтожение двух БПЛА над Брянской областью
Минобороны: над Брянской областью уничтожены два украинских БПЛА Ту-141 "Стриж"