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МИД отреагировал на инцидент с российской дипмиссией в Кишиневе - РИА Новости, 17.03.2024
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20:35 17.03.2024 (обновлено: 20:40 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/mid-1933785900.html
МИД отреагировал на инцидент с российской дипмиссией в Кишиневе
МИД отреагировал на инцидент с российской дипмиссией в Кишиневе - РИА Новости, 17.03.2024
МИД отреагировал на инцидент с российской дипмиссией в Кишиневе
Российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, совершившего попытку поджога российской дипмиссии в Кишиневе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:35
2024-03-17T20:40
кишинев
россия
в мире
молдавия
евгений иванов (дипломат)
игорь гросу
михай попшой
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, совершившего попытку поджога российской дипмиссии в Кишиневе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено."Тот, кто осуществил этот акт, задержан молдавской полицией, и там все обстоятельства сейчас выясняются. Поэтому будем дальше требовать соответствующего наказания для этого человека", - сказал Иванов.Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке проводится до 20.00 (21.00 мск).Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933774995.html
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кишинев, россия, в мире, молдавия, евгений иванов (дипломат), игорь гросу, михай попшой
Кишинев, Россия, В мире, Молдавия, Евгений Иванов (дипломат), Игорь Гросу, Михай Попшой
МИД отреагировал на инцидент с российской дипмиссией в Кишиневе

МИД России об инциденте с посольством в Кишиневе: потребуем наказания виновного

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российская сторона будет требовать соответствующего наказания для человека, совершившего попытку поджога российской дипмиссии в Кишиневе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено.
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"Тот, кто осуществил этот акт, задержан молдавской полицией, и там все обстоятельства сейчас выясняются. Поэтому будем дальше требовать соответствующего наказания для этого человека", - сказал Иванов.
Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке проводится до 20.00 (21.00 мск).
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
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