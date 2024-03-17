https://ria.ru/20240317/meropriyatiya-1933754500.html
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:56
2024-03-17T17:56
2024-03-17T17:56
общество
россия
калининградская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932669599_0:254:2039:1401_1920x0_80_0_0_a99939f30a7647e024ba0f2e2d3f13d4.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения студентам и аспирантам стипендий президента и правительства РФ, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Минобрнауки России представить предложения, касающиеся определения порядка проведения торжественных мероприятий по случаю назначения студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, и аспирантам стипендий президента РФ и правительства РФ, предусмотрев привлечение к участию в указанных мероприятиях лиц, имеющих достижения в области науки, культуры, спорта, предпринимательства и заслуги в профессиональной служебной деятельности", - говорится в документе. Срок исполнения назначен до 1 сентября 2024 года. Помимо этого президент поручил Минобрнауки совместно с Росмолодежью и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" содействовать развитию фестиваля "Триатлон поколений", который проводится на территории Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность его проведения на территориях других субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240317/festival-1933744563.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932669599_0:0:2013:1510_1920x0_80_0_0_c8562a7f8b2a3c6316afe32d37ea16d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, калининградская область, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов
Путин поручил создать предложения по торжественным мероприятиям для стипендиатов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения студентам и аспирантам стипендий президента и правительства РФ, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня
поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области.
"Минобрнауки России представить предложения, касающиеся определения порядка проведения торжественных мероприятий по случаю назначения студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, и аспирантам стипендий президента РФ и правительства РФ, предусмотрев привлечение к участию в указанных мероприятиях лиц, имеющих достижения в области науки, культуры, спорта, предпринимательства и заслуги в профессиональной служебной деятельности", - говорится в документе.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Срок исполнения назначен до 1 сентября 2024 года.
Помимо этого президент поручил Минобрнауки совместно с Росмолодежью и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" содействовать развитию фестиваля "Триатлон поколений", который проводится на территории Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность его проведения на территориях других субъектов Российской Федерации.
Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ