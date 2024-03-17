https://ria.ru/20240317/meropriyatiya-1933754500.html

Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов

Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:56

2024-03-17T17:56

2024-03-17T17:56

общество

россия

калининградская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932669599_0:254:2039:1401_1920x0_80_0_0_a99939f30a7647e024ba0f2e2d3f13d4.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения студентам и аспирантам стипендий президента и правительства РФ, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Минобрнауки России представить предложения, касающиеся определения порядка проведения торжественных мероприятий по случаю назначения студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, и аспирантам стипендий президента РФ и правительства РФ, предусмотрев привлечение к участию в указанных мероприятиях лиц, имеющих достижения в области науки, культуры, спорта, предпринимательства и заслуги в профессиональной служебной деятельности", - говорится в документе. Срок исполнения назначен до 1 сентября 2024 года. Помимо этого президент поручил Минобрнауки совместно с Росмолодежью и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" содействовать развитию фестиваля "Триатлон поколений", который проводится на территории Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность его проведения на территориях других субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240317/festival-1933744563.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, калининградская область, владимир путин