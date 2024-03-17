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Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов - РИА Новости, 17.03.2024
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17:56 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/meropriyatiya-1933754500.html
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:56
2024-03-17T17:56
общество
россия
калининградская область
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения студентам и аспирантам стипендий президента и правительства РФ, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области. "Минобрнауки России представить предложения, касающиеся определения порядка проведения торжественных мероприятий по случаю назначения студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, и аспирантам стипендий президента РФ и правительства РФ, предусмотрев привлечение к участию в указанных мероприятиях лиц, имеющих достижения в области науки, культуры, спорта, предпринимательства и заслуги в профессиональной служебной деятельности", - говорится в документе. Срок исполнения назначен до 1 сентября 2024 года. Помимо этого президент поручил Минобрнауки совместно с Росмолодежью и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" содействовать развитию фестиваля "Триатлон поколений", который проводится на территории Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность его проведения на территориях других субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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общество, россия, калининградская область, владимир путин
Общество, Россия, Калининградская область, Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по мероприятиям для стипендиатов

Путин поручил создать предложения по торжественным мероприятиям для стипендиатов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить до 1 сентября предложения по организации торжественных мероприятий по случаю назначения студентам и аспирантам стипендий президента и правительства РФ, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с учащимися вузов Калининградской области.
"Минобрнауки России представить предложения, касающиеся определения порядка проведения торжественных мероприятий по случаю назначения студентам, осваивающим образовательные программы высшего образования, и аспирантам стипендий президента РФ и правительства РФ, предусмотрев привлечение к участию в указанных мероприятиях лиц, имеющих достижения в области науки, культуры, спорта, предпринимательства и заслуги в профессиональной служебной деятельности", - говорится в документе.
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Срок исполнения назначен до 1 сентября 2024 года.
Помимо этого президент поручил Минобрнауки совместно с Росмолодежью и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" содействовать развитию фестиваля "Триатлон поколений", который проводится на территории Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность его проведения на территориях других субъектов Российской Федерации.
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