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"Мелкопакостники" сплотили россиян на выборах, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:55 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/melkopakostniki-1933736143.html
"Мелкопакостники" сплотили россиян на выборах, заявила Москалькова
"Мелкопакостники" сплотили россиян на выборах, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
"Мелкопакостники" сплотили россиян на выборах, заявила Москалькова
"Мелкопакостники", которые пытаются помешать выборам, только сплотили россиян в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:55
2024-03-17T16:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна москалькова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Мелкопакостники", которые пытаются помешать выборам, только сплотили россиян в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Действительно, эти мелкопакостники только сплотили наших людей в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, участвовать в выборах своего, российского президента", - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, татьяна москалькова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
"Мелкопакостники" сплотили россиян на выборах, заявила Москалькова

Москалькова: "мелкопакостники" придали россиянам уверенности на голосовании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Мелкопакостники", которые пытаются помешать выборам, только сплотили россиян в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«
"Действительно, эти мелкопакостники только сплотили наших людей в уверенности в том, что они хотят прийти на выборы, участвовать в выборах своего, российского президента", - сказала Москалькова журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна МоскальковаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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