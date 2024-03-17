https://ria.ru/20240317/melitopol-1933728211.html

Голосование в Мелитополе завершилось под гимн России

Голосование в Мелитополе завершилось под гимн России - РИА Новости, 17.03.2024

Голосование в Мелитополе завершилось под гимн России

Голосование на избирательных участках на выборах президента РФ завершилось в Мелитополе, перед этим на участках в Запорожской области прозвучал гимн России,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:24

2024-03-17T16:24

2024-03-17T16:24

выборы президента россии — 2024

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на избирательных участках на выборах президента РФ завершилось в Мелитополе, перед этим на участках в Запорожской области прозвучал гимн России, передает корреспондент РИА Новости. Голосование в Мелитополе завершилось точно по времени - в 16.00 (совпадает с мск). До последней минуты жители продолжали приходить на избирательный участок в центре города, где находился корреспондент агентства. На этом участке, помимо журналистов, членов участковой избирательной комиссии и избирателей, присутствовали международные наблюдатели. За 10 минут до конца голосования председатель УИК сообщила об оставшемся на выполнение процедур времени. Последним избирателем на участке стала пожилая жительница запорожской столицы, пришедшая в районе 15.57 и бросившая бюллетень для голосования в урну ровно в 15.59.

https://ria.ru/20240317/melitopol-1933609267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, россия