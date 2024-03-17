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Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:56 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/mariupol-1933736874.html
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города - РИА Новости, 17.03.2024
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города
Жители Мариуполя активно принимают участие в голосовании на выборах президента России, голосуют за свое будущее, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:56
2024-03-17T16:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
мариуполь
олег моргун
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя активно принимают участие в голосовании на выборах президента России, голосуют за свое будущее, сообщил мэр города Олег Моргун. "Жители с активной жизненной позицией приходят, голосуют за свое будущее. Потому что другого будущего вне России у города Мариуполя нет", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 1". Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, мариуполь, олег моргун, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Мариуполь, Олег Моргун, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города

Жители Мариуполя голосуют на выборах за свое будущее, рассказал мэр

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №733 памяти Героя России Александра Боброва в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя активно принимают участие в голосовании на выборах президента России, голосуют за свое будущее, сообщил мэр города Олег Моргун.
"Жители с активной жизненной позицией приходят, голосуют за свое будущее. Потому что другого будущего вне России у города Мариуполя нет", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 1".
Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМариупольОлег МоргунЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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