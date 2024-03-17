https://ria.ru/20240317/mariupol-1933736874.html
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города - РИА Новости, 17.03.2024
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города
Жители Мариуполя активно принимают участие в голосовании на выборах президента России, голосуют за свое будущее, сообщил мэр города Олег Моргун. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:56
2024-03-17T16:56
2024-03-17T16:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
мариуполь
олег моргун
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Жители Мариуполя активно принимают участие в голосовании на выборах президента России, голосуют за свое будущее, сообщил мэр города Олег Моргун. "Жители с активной жизненной позицией приходят, голосуют за свое будущее. Потому что другого будущего вне России у города Мариуполя нет", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 1". Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мариуполь, олег моргун, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Мариуполь, Олег Моргун, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Мэр Мариуполя рассказал, за что голосуют жители города
Жители Мариуполя голосуют на выборах за свое будущее, рассказал мэр