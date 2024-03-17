Путин дал понять. В США раскрыли, что Россия приготовила Франции на Украине
Джонсон: Макрона предупредили, что РФ ликвидирует французский корпус на Украине
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российское руководство четко объяснило коллегам из Парижа, что интервенция на Украину приведет к уничтожению французских войск, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Владимир Путин ясно дал понять: если вы отправите войска на Украину, их будут рассматривать как захватчиков и уничтожать", — сказал эксперт, комментируя желание Эммануэля Макрона оказать военную помощь Киеву.
По словам Джонсона, в Париже это предложение критикуют не только простые сограждане, но и высокопоставленные военные. Французские офицеры даже устроили утечку информации о том, что дела у Украины идут очень плохо, она терпит разгромное поражение, резюмировал бывший агент ЦРУ.
В конце февраля президент Пятой республики Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.