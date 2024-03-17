Рейтинг@Mail.ru
Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/makron-1933746263.html
Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции
Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции - РИА Новости, 17.03.2024
Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции
Читатели Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего в интервью изданию Le Parisien проведение страной операций для "противостояния... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:32
2024-03-17T17:32
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего в интервью изданию Le Parisien проведение страной операций для "противостояния российским войскам" на Украине."Эта фигура очень опасна для Франции", — заявил пользователь."Заткните его, он собирается начать третью мировую войну", — призвал другой."В моем окружении никто никогда не высказывался как-либо положительно о личности нашего президента", — заметил третий."Макрон – мальчуган, который играет в оловянных солдатиков… Опасный тип!" — испугался читатель."Господину Макрону следует занять позицию, более соответствующую реальному положению дел в нашей державе", — подытожили в дискуссии.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО

Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего в интервью изданию Le Parisien проведение страной операций для "противостояния российским войскам" на Украине.
"Эта фигура очень опасна для Франции", — заявил пользователь.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Франция может повысить вовлеченность в конфликт на Украине, заявил Песков
15 марта, 12:58
"Заткните его, он собирается начать третью мировую войну", — призвал другой.
"В моем окружении никто никогда не высказывался как-либо положительно о личности нашего президента", — заметил третий.
"Макрон – мальчуган, который играет в оловянных солдатиков… Опасный тип!" — испугался читатель.
"Господину Макрону следует занять позицию, более соответствующую реальному положению дел в нашей державе", — подытожили в дискуссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала