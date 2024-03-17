https://ria.ru/20240317/makron-1933746263.html

Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции

Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции - РИА Новости, 17.03.2024

Заткните его. Слова Макрона о России вызвали шок во Франции

Читатели Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего в интервью изданию Le Parisien проведение страной операций для "противостояния... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:32

2024-03-17T17:32

в мире

россия

франция

украина

эммануэль макрон

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Читатели Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего в интервью изданию Le Parisien проведение страной операций для "противостояния российским войскам" на Украине."Эта фигура очень опасна для Франции", — заявил пользователь."Заткните его, он собирается начать третью мировую войну", — призвал другой."В моем окружении никто никогда не высказывался как-либо положительно о личности нашего президента", — заметил третий."Макрон – мальчуган, который играет в оловянных солдатиков… Опасный тип!" — испугался читатель."Господину Макрону следует занять позицию, более соответствующую реальному положению дел в нашей державе", — подытожили в дискуссии.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240315/makron-1933196878.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, нато