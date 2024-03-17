https://ria.ru/20240317/makron-1933710741.html
В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона"
В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона" - РИА Новости, 17.03.2024
В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:29
2024-03-17T15:29
2024-03-17T15:29
эммануэль макрон
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов, тем самым клича на свою страну беду. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется провести военную операцию на Украине для противостояния российским силам. "Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность. "Ему придется по полной ответить за свои действия и рассказать своим согражданам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, михаил шеремет, госдума рф, политика
Эммануэль Макрон, Франция, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Политика
В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона"
Шеремет: Макрон своими заявлениями накличет на Францию беду
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов, тем самым клича на свою страну беду.
Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется провести военную операцию на Украине для противостояния российским силам.
Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России
"Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность.
"Ему придется по полной ответить за свои действия и рассказать своим согражданам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни", - подчеркнул депутат.
Для Европы война против России становится неизбежной