https://ria.ru/20240317/makron-1933710741.html

В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона"

В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона" - РИА Новости, 17.03.2024

В Госдуме предостерегли Макрона от "игр в Наполеона"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:29

2024-03-17T15:29

2024-03-17T15:29

эммануэль макрон

франция

михаил шеремет

госдума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон воинствующими и агрессивными заявлениями в отношении России играет на нервах французов, тем самым клича на свою страну беду. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется провести военную операцию на Украине для противостояния российским силам. "Президент Франции своими неадекватными воинствующими и агрессивными заявлениями играет на нервах простых граждан, тем самым консолидируя против себя все общество и клича на Францию беду. Терпение французского народа не безгранично и однажды ему не удастся сбежать, снова спрятавшись за спины силовиков", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, у Макрона, оказавшись лицом к лицу с французским народом, быстро сойдет воинственная спесь и исчезнет амбициозная манерность. "Ему придется по полной ответить за свои действия и рассказать своим согражданам, как из-за его игр в Наполеона упал их социально-экономический уровень жизни", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эммануэль макрон, франция, михаил шеремет, госдума рф, политика