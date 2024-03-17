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Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России - РИА Новости, 17.03.2024
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15:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России
Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России - РИА Новости, 17.03.2024
Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России
Популярность президента Франции Эммануэля Макрона существенно упала после серии заявлений о готовности поддержать Украину военными средствами, пишет CNews.fr. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:20
2024-03-17T15:20
в мире
украина
россия
париж
эммануэль макрон
франсуа олланд
нато
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона существенно упала после серии заявлений о готовности поддержать Украину военными средствами, пишет CNews.fr."Решения главы государства не пользуются единодушной поддержкой среди французов. Согласно опросу Ifop (Институт общественного мнения. — Прим. ред.), &lt;…&gt; Эммануэлем Макроном удовлетворены 28 процентов французов (29 процентов в феврале) и недовольны 72 процента (71 — в феврале). Считается, что президент теряет уважение из-за проводимой внешней политики. &lt;…&gt; Падение его рейтингов было зафиксировано после конференции в поддержку Украины 26 февраля", — говорится в публикации.Число французов, которые очень недовольны руководством, в марте увеличилось на четыре процентных пункта. Отмечается, что таких цифр не было с 2013 года. Тогда 24-й президент страны Франсуа Олланд планировал вмешаться в сирийский кризис.В конце февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html
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в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, франсуа олланд, нато
В мире, Украина, Россия, Париж, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, НАТО
Произошло резко. Макрону сообщили шокирующие новости после слов о России

CNews: популярность Макрона резко падает из-за милитаристских заявлений о России

© Mohammed BadraПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© Mohammed Badra
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона существенно упала после серии заявлений о готовности поддержать Украину военными средствами, пишет CNews.fr.
"Решения главы государства не пользуются единодушной поддержкой среди французов. Согласно опросу Ifop (Институт общественного мнения. — Прим. ред.), <…> Эммануэлем Макроном удовлетворены 28 процентов французов (29 процентов в феврале) и недовольны 72 процента (71 — в феврале). Считается, что президент теряет уважение из-за проводимой внешней политики. <…> Падение его рейтингов было зафиксировано после конференции в поддержку Украины 26 февраля", — говорится в публикации.
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Число французов, которые очень недовольны руководством, в марте увеличилось на четыре процентных пункта. Отмечается, что таких цифр не было с 2013 года. Тогда 24-й президент страны Франсуа Олланд планировал вмешаться в сирийский кризис.
В конце февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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