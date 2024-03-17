Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/makron-1933680686.html
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заранее предупредил о своем намерении объявить о возможности отправки войск НАТО на Украину канцлера Германии Олафа Шольца,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:02
2024-03-17T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
олаф шольц
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_146:0:2935:1569_1920x0_80_0_0_081b17157287eae4636dd52def137084.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заранее предупредил о своем намерении объявить о возможности отправки войск НАТО на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, что не помешало последнему "притвориться удивленным", сообщает британская газета Telegraph. Как отмечает газета, Макрон тщательно "спланировал сенсационное заявление" о возможности отправки войск НАТО на Украину. "Макрон за два дня предупредил Шольца о своих намерениях (объявить о возможности отправки войск НАТО - ред.)... Это не помешало рассерженному канцлеру притвориться удивленным, и он сразу же в Париже исключил возможность введения войск", - пишет издание со ссылкой на источники в Елисейском дворце. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html
https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html
https://ria.ru/20240316/makron-1933576695.html
https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929712158_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_89d6ffe09d7a1991a0d9f4e056f96382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину

Telegraph: Макрон заранее предупредил Шольца о заявлении по Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заранее предупредил о своем намерении объявить о возможности отправки войск НАТО на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, что не помешало последнему "притвориться удивленным", сообщает британская газета Telegraph.
Как отмечает газета, Макрон тщательно "спланировал сенсационное заявление" о возможности отправки войск НАТО на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
Вчера, 11:52
"Макрон за два дня предупредил Шольца о своих намерениях (объявить о возможности отправки войск НАТО - ред.)... Это не помешало рассерженному канцлеру притвориться удивленным, и он сразу же в Париже исключил возможность введения войск", - пишет издание со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Французский наблюдатель о желании Макрона отправить войска на Украину - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Французский наблюдатель призвал Макрона и Зеленского отказаться от кокаина
16 марта, 19:08
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Макрон заявил, что готов к разговору с Путиным
16 марта, 23:06
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Конец близок": немцы пришли в ярость от нового обещания Шольца Украине
16 марта, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала