https://ria.ru/20240317/makron-1933680686.html

СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину

СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: Шольц заранее знал о намерении Макрона отправить войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее предупредил о своем намерении объявить о возможности отправки войск НАТО на Украину канцлера Германии Олафа Шольца,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:02

2024-03-17T14:02

2024-03-17T14:02

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заранее предупредил о своем намерении объявить о возможности отправки войск НАТО на Украину канцлера Германии Олафа Шольца, что не помешало последнему "притвориться удивленным", сообщает британская газета Telegraph. Как отмечает газета, Макрон тщательно "спланировал сенсационное заявление" о возможности отправки войск НАТО на Украину. "Макрон за два дня предупредил Шольца о своих намерениях (объявить о возможности отправки войск НАТО - ред.)... Это не помешало рассерженному канцлеру притвориться удивленным, и он сразу же в Париже исключил возможность введения войск", - пишет издание со ссылкой на источники в Елисейском дворце. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

https://ria.ru/20240316/makron-1933576695.html

https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, нато, евросоюз