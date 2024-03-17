https://ria.ru/20240317/makron-1933634623.html
В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ
В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ - РИА Новости, 17.03.2024
В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ
Президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время "штормит" с его предложениями, которые трудно воспринимать как серьезные действия, но идея Макрона о... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:57
2024-03-17T10:57
2024-03-17T11:21
специальная военная операция на украине
франция
эммануэль макрон
алексей чепа
госдума рф
олимпийские игры
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время "штормит" с его предложениями, которые трудно воспринимать как серьезные действия, но идея Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошая, при этом нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине. Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. "Макрона в последнее время штормит, и он что-то предлагает, поэтому его предложения сегодня трудно воспринимать как какие-то серьезные действия", - сказал Чепа РИА Новости. При этом депутат отметил, что предложение Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошее, но нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам. "Относительно перемирия во время Олимпиады... предложение хорошее... надо внимательно посмотреть на эти предложения, и кто и как хочет их использовать, и не приведет ли это к дополнительным жертвам", - объяснил он. Как считает Чера, мирные переговоры - это всегда хорошее предложение, но только "к ним нужно относиться серьезно, а не как Франция с Германией предавали Минские соглашения". Как ранее заявил Макрон, Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, алексей чепа, госдума рф, олимпийские игры
Специальная военная операция на Украине, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Чепа, Госдума РФ, Олимпийские игры
В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ
Депутат Чепа: Макрона штормит с его идеями по военным действиям на Украине
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время "штормит" с его предложениями, которые трудно воспринимать как серьезные действия, но идея Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошая, при этом нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным
предложения по деэскалации конфликта на Украине. Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.
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"Макрона в последнее время штормит, и он что-то предлагает, поэтому его предложения сегодня трудно воспринимать как какие-то серьезные действия", - сказал Чепа РИА Новости.
При этом депутат отметил, что предложение Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошее, но нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам.
"Относительно перемирия во время Олимпиады... предложение хорошее... надо внимательно посмотреть на эти предложения, и кто и как хочет их использовать, и не приведет ли это к дополнительным жертвам", - объяснил он.
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Как считает Чера, мирные переговоры - это всегда хорошее предложение, но только "к ним нужно относиться серьезно, а не как Франция
с Германией
предавали Минские соглашения".
Как ранее заявил Макрон, Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже
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Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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