https://ria.ru/20240317/makron-1933634623.html

В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ

В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ - РИА Новости, 17.03.2024

В Госдуме ответили на идею Макрона прекратить огонь на Украине на время ОИ

Президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время "штормит" с его предложениями, которые трудно воспринимать как серьезные действия, но идея Макрона о... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:57

2024-03-17T10:57

2024-03-17T11:21

специальная военная операция на украине

франция

эммануэль макрон

алексей чепа

госдума рф

олимпийские игры

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в последнее время "штормит" с его предложениями, которые трудно воспринимать как серьезные действия, но идея Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошая, при этом нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения по деэскалации конфликта на Украине. Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. "Макрона в последнее время штормит, и он что-то предлагает, поэтому его предложения сегодня трудно воспринимать как какие-то серьезные действия", - сказал Чепа РИА Новости. При этом депутат отметил, что предложение Макрона о прекращении огня во время Олимпийских игр хорошее, но нужно подумать, не приведет ли это к дополнительным жертвам. "Относительно перемирия во время Олимпиады... предложение хорошее... надо внимательно посмотреть на эти предложения, и кто и как хочет их использовать, и не приведет ли это к дополнительным жертвам", - объяснил он. Как считает Чера, мирные переговоры - это всегда хорошее предложение, но только "к ним нужно относиться серьезно, а не как Франция с Германией предавали Минские соглашения". Как ранее заявил Макрон, Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

франция, эммануэль макрон, алексей чепа, госдума рф, олимпийские игры