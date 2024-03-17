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Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров о мире, заявил Макрон - РИА Новости, 17.03.2024
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04:09 17.03.2024 (обновлено: 14:57 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/makron-1933587673.html
Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров о мире, заявил Макрон
Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров о мире, заявил Макрон - РИА Новости, 17.03.2024
Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров о мире, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:09
2024-03-17T14:57
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германия
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сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров."Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать, и шла уверенно до момента, когда переговоры (о завершении конфликта. — Прим. ред.) станут возможны", — сказал Макрон в интервью украинским телеканалам, его выложили в YouTube-канале ТСН.Говоря о помощи Украине, он отметил, что Германия взяла на себя большие обязательства по совместному производству на Украине оружия и военной техники. Он также назвал важной роль Германии в развитии коалиции дальнобойного оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240315/krym-1933306577.html
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украина, россия, германия, эммануэль макрон, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров о мире, заявил Макрон

Макрон: Киеву нужны дополнительные гарантии помощи до начала переговоров о мире

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Киеву необходимо предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров.
"Мы должны предоставить Украине дополнительные гарантии, чтобы Украина имела четкую видимость календаря военной помощи, на что она может рассчитывать, и шла уверенно до момента, когда переговоры (о завершении конфликта. — Прим. ред.) станут возможны", — сказал Макрон в интервью украинским телеканалам, его выложили в YouTube-канале ТСН.
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Говоря о помощи Украине, он отметил, что Германия взяла на себя большие обязательства по совместному производству на Украине оружия и военной техники. Он также назвал важной роль Германии в развитии коалиции дальнобойного оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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УкраинаРоссияГерманияЭммануэль МакронСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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