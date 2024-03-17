https://ria.ru/20240317/latviya-1933727626.html

Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии

Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024

Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии

Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

выборы президента россии — 2024

латвия

россия

рига

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. "То, что касается Латвии, - это даже не давление, это просто нарушение прав человека",- сказал Андреев в информцентре ЦИК. Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/estoniya-1933458611.html

латвия

россия

рига

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Дарья Буймова

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T16:22 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

латвия, россия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф