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Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:22 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/latviya-1933727626.html
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии
Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:22
2024-03-17T16:22
выборы президента россии — 2024
латвия
россия
рига
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. "То, что касается Латвии, - это даже не давление, это просто нарушение прав человека",- сказал Андреев в информцентре ЦИК. Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/estoniya-1933458611.html
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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латвия, россия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Латвия, Россия, Рига, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии

Член ЦИК о ситуации с выборами в Латвии: это нарушение прав человека

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев.
"То, что касается Латвии, - это даже не давление, это просто нарушение прав человека",- сказал Андреев в информцентре ЦИК.
Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приграничный пункт для голосования в Калининградской области
Приезжающие из Эстонии голосовать россияне рассказали об угрозах
16 марта, 11:56
 
Выборы президента России — 2024ЛатвияРоссияРигаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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