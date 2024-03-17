https://ria.ru/20240317/latviya-1933727626.html
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии
Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:22
2024-03-17T16:22
2024-03-17T16:22
выборы президента россии — 2024
латвия
россия
рига
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация с голосованием россиян в Латвии - это не давление, а нарушение прав человека, заявил член ЦИК Павел Андреев. "То, что касается Латвии, - это даже не давление, это просто нарушение прав человека",- сказал Андреев в информцентре ЦИК. Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/estoniya-1933458611.html
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T16:22
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латвия, россия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Латвия, Россия, Рига, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Член ЦИК прокомментировал ситуацию с голосованием россиян в Латвии
Член ЦИК о ситуации с выборами в Латвии: это нарушение прав человека