https://ria.ru/20240317/kvartira-1933670057.html

В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов

В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов - РИА Новости, 17.03.2024

В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов

Многодетная мама из Челябинска Анна Шестакова выиграла в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск" квартиру, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:21

2024-03-17T13:21

2024-03-17T13:21

выборы президента россии — 2024

челябинск

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Многодетная мама из Челябинска Анна Шестакова выиграла в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск" квартиру, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Многодетная мама выиграла квартиру в викторине "Всей семьей – за Челябинск". Мама четверых детей получила квартиру-студию в жилом комплексе "Ярославский", - говорится в сообщении. Кроме того, к воскресенью уже разыграны 6 автомобилей, а также холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбуки и смартфоны, уточняется в сообщении. Следующие розыгрыши состоятся вечером в воскресенье и вечером во вторник, поясняет горадминистрация. По данным пресс-службы, викторина "Всей семьей - за Челябинск" проводится с 15 по 17 марта. Для участия нужно прийти с паспортом на избирательный участок, подойти к одному из волонтеров викторины, заполнить специальные бланки, ответить на 3 вопроса и сдать вторую часть формы. В Челябинской области для проведения голосования открыты более 2,2 тысячи избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, в регионе проголосовали 63,56% избирателей. Избирательные участки будут работать до 20.00 (18.00 мск). Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинск, общество