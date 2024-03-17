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В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:21 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kvartira-1933670057.html
В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов
В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов - РИА Новости, 17.03.2024
В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов
Многодетная мама из Челябинска Анна Шестакова выиграла в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск" квартиру, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:21
2024-03-17T13:21
выборы президента россии — 2024
челябинск
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Многодетная мама из Челябинска Анна Шестакова выиграла в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск" квартиру, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Многодетная мама выиграла квартиру в викторине "Всей семьей – за Челябинск". Мама четверых детей получила квартиру-студию в жилом комплексе "Ярославский", - говорится в сообщении. Кроме того, к воскресенью уже разыграны 6 автомобилей, а также холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбуки и смартфоны, уточняется в сообщении. Следующие розыгрыши состоятся вечером в воскресенье и вечером во вторник, поясняет горадминистрация. По данным пресс-службы, викторина "Всей семьей - за Челябинск" проводится с 15 по 17 марта. Для участия нужно прийти с паспортом на избирательный участок, подойти к одному из волонтеров викторины, заполнить специальные бланки, ответить на 3 вопроса и сдать вторую часть формы. В Челябинской области для проведения голосования открыты более 2,2 тысячи избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, в регионе проголосовали 63,56% избирателей. Избирательные участки будут работать до 20.00 (18.00 мск). Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html
https://ria.ru/20240316/para-1933486938.html
https://ria.ru/20240316/vybory-1933569178.html
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челябинск, общество
Выборы президента России — 2024, Челябинск, Общество
В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в день выборов

В Челябинске многодетная мама выиграла квартиру в викторине в день выборов

© Фото : Администрация города Челябинска/TelegramАнна Шестакова из Челябинска выиграла квартиру в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск"
Анна Шестакова из Челябинска выиграла квартиру в день проведения выборов президента РФ в викторине Всей семьей – за Челябинск - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Администрация города Челябинска/Telegram
Анна Шестакова из Челябинска выиграла квартиру в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск"
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Многодетная мама из Челябинска Анна Шестакова выиграла в день проведения выборов президента РФ в викторине "Всей семьей – за Челябинск" квартиру, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Многодетная мама выиграла квартиру в викторине "Всей семьей – за Челябинск". Мама четверых детей получила квартиру-студию в жилом комплексе "Ярославский", - говорится в сообщении.
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Кроме того, к воскресенью уже разыграны 6 автомобилей, а также холодильники, стиральные машины, телевизоры, ноутбуки и смартфоны, уточняется в сообщении. Следующие розыгрыши состоятся вечером в воскресенье и вечером во вторник, поясняет горадминистрация.
По данным пресс-службы, викторина "Всей семьей - за Челябинск" проводится с 15 по 17 марта. Для участия нужно прийти с паспортом на избирательный участок, подойти к одному из волонтеров викторины, заполнить специальные бланки, ответить на 3 вопроса и сдать вторую часть формы.
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В Челябинской области для проведения голосования открыты более 2,2 тысячи избирательных участков. По данным на 12.00 (10.00 мск) 17 марта, в регионе проголосовали 63,56% избирателей. Избирательные участки будут работать до 20.00 (18.00 мск).
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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