https://ria.ru/20240317/kupyanskoe-1933677666.html
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:48
2024-03-17T13:48
2024-03-17T13:54
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ
Минобороны: российские ВС на Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ