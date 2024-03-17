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На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 17.03.2024 (обновлено: 13:54 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kupyanskoe-1933677666.html
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:48
2024-03-17T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия
На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ

Минобороны: российские ВС на Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании", - отметили в министерстве.
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