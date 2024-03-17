https://ria.ru/20240317/kupyanskoe-1933677666.html

На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ

На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

На Купянском направлении отразили три контратаки ВСУ

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:48

2024-03-17T13:48

2024-03-17T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 90 человек, сказали в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH70 производства Великобритании", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933658835.html

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия