Рейтинг@Mail.ru
Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 17.03.2024 (обновлено: 22:19 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/krym-1933815929.html
Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией
Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией - РИА Новости, 17.03.2024
Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией
Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:14
2024-03-17T22:19
россия
украина
феодосия
никита михалков
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922305937_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_173bd8b2394e5af492a7c1e25aa9455c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. "Крым пережил невероятные потрясения. Крым – храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой – страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг", - сказал Михалков в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, это подвиг России, Крыма и личный подвиг конкретных людей. "Подвиг тех, кто был в Крыму и шел ва-банк, подвиг нашего президента, который понимал, что если этого не сделать (поддержать стремление крымчан воссоединиться с РФ - ред.), то в Крыму будет кровавая баня, здесь просто истребят население", - сказал Михалков. "Отношение Украины к Крыму, определенной части ее руководства, как к кормушке личной. При этом при полном презрении к людям, которые тут живут. Они подсознательно чувствовали, что здесь живут русские, и этом им не нравилось. Это их заставляло совершать беспредел по отношению к Крыму, равно как и к Донбассу", - добавил режиссер.По его словам, Крым и Донбасс всегда хотели говорить на русском языкеКрым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/mikhalkov-1933524531.html
https://ria.ru/20240316/meropriyatie-1933469281.html
https://ria.ru/20231216/putin-1916190931.html
россия
украина
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922305937_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d9db20dfff086a75b036cf1d3125f292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, феодосия, никита михалков, владимир путин, оон
Россия, Украина, Феодосия, Никита Михалков, Владимир Путин, ООН
Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией

Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНародный артист России, режиссер Никита Михалков
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Народный артист России, режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
Кинорежиссер Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
Кинорежиссер Михалков проголосовал на выборах президента в Симферополе
16 марта, 17:19
Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
"Крым пережил невероятные потрясения. Крым – храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой – страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг", - сказал Михалков в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, это подвиг России, Крыма и личный подвиг конкретных людей. "Подвиг тех, кто был в Крыму и шел ва-банк, подвиг нашего президента, который понимал, что если этого не сделать (поддержать стремление крымчан воссоединиться с РФ - ред.), то в Крыму будет кровавая баня, здесь просто истребят население", - сказал Михалков.
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма
16 марта, 12:52
"Отношение Украины к Крыму, определенной части ее руководства, как к кормушке личной. При этом при полном презрении к людям, которые тут живут. Они подсознательно чувствовали, что здесь живут русские, и этом им не нравилось. Это их заставляло совершать беспредел по отношению к Крыму, равно как и к Донбассу", - добавил режиссер.
По его словам, Крым и Донбасс всегда хотели говорить на русском языке
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Никита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Михалков назвал Путина единственным мощным лидером в мировой политике
16 декабря 2023, 13:40
 
РоссияУкраинаФеодосияНикита МихалковВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала