https://ria.ru/20240317/krym-1933815929.html

Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией

Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией - РИА Новости, 17.03.2024

Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией

Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:14

2024-03-17T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 мар – РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Михалков приехал в Крым и 14 марта был в числе почетных гостей на открытии отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. В пятницу как почетный гость он участвовал в торжественном заседании парламента республики по случаю 10-летней годовщины всекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. "Крым пережил невероятные потрясения. Крым – храбрец. Он вынимал саблю, не зная, чем закончится эта битва и как она могла закончиться. И то, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой – страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг", - сказал Михалков в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, это подвиг России, Крыма и личный подвиг конкретных людей. "Подвиг тех, кто был в Крыму и шел ва-банк, подвиг нашего президента, который понимал, что если этого не сделать (поддержать стремление крымчан воссоединиться с РФ - ред.), то в Крыму будет кровавая баня, здесь просто истребят население", - сказал Михалков. "Отношение Украины к Крыму, определенной части ее руководства, как к кормушке личной. При этом при полном презрении к людям, которые тут живут. Они подсознательно чувствовали, что здесь живут русские, и этом им не нравилось. Это их заставляло совершать беспредел по отношению к Крыму, равно как и к Донбассу", - добавил режиссер.По его словам, Крым и Донбасс всегда хотели говорить на русском языкеКрым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/mikhalkov-1933524531.html

https://ria.ru/20240316/meropriyatie-1933469281.html

https://ria.ru/20231216/putin-1916190931.html

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россия, украина, феодосия, никита михалков, владимир путин, оон