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Турецкий политик призвал Украину навсегда забыть о Крыме - РИА Новости, 17.03.2024
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02:08 17.03.2024 (обновлено: 05:36 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/krym-1933585735.html
Турецкий политик призвал Украину навсегда забыть о Крыме
Турецкий политик призвал Украину навсегда забыть о Крыме - РИА Новости, 17.03.2024
Турецкий политик призвал Украину навсегда забыть о Крыме
Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что украинские власти должны навсегда забыть РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:08
2024-03-17T05:36
унвер сель
россия
украина
севастополь
владимир путин
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить свои ожидания о его возможном возвращении.Крым в эти дни отмечает десятую годовщину "Крымской весны". Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения полуострова высказалось за воссоединение с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о его вхождении в состав России."Рекомендую им (украинским властям — ред.) полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий. Решения крымчан надо уважать. Жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав свое право на самоопределение", — сказал Сель.По его словам, постоянные призывы западных стран вернуть Крым Украине звучат нереалистично."Крымчане безвозвратно определили свою судьбу в 2014 году. Эта тема была закрыта десять лет назад. И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть. Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня", — уверен Сель.По его словам, Россия за последние десять лет проявила к Крыму такое внимание, о чем крымчане могли только мечтать в украинский период."Сегодня в Крыму все этнические народы и представители всех вероисповеданий могут свободно жить, исповедовать свою культуру и совершать религиозные обряды без какого-либо давления", — сказал Сель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/krym-1933404144.html
https://ria.ru/20240316/krym-1933405803.html
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унвер сель, россия, украина, севастополь, владимир путин, оон
Унвер Сель, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, ООН
Турецкий политик призвал Украину навсегда забыть о Крыме

Турецкий политик Сель призвал власти Украины навсегда позабыть о Крыме

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель заявил РИА Новости, что украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить свои ожидания о его возможном возвращении.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину "Крымской весны". Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения полуострова высказалось за воссоединение с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о его вхождении в состав России.
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"Рекомендую им (украинским властям — ред.) полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий. Решения крымчан надо уважать. Жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав свое право на самоопределение", — сказал Сель.
По его словам, постоянные призывы западных стран вернуть Крым Украине звучат нереалистично.
"Крымчане безвозвратно определили свою судьбу в 2014 году. Эта тема была закрыта десять лет назад. И западные государства, и Украина должны позаботиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть. Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня", — уверен Сель.
По его словам, Россия за последние десять лет проявила к Крыму такое внимание, о чем крымчане могли только мечтать в украинский период.
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"Сегодня в Крыму все этнические народы и представители всех вероисповеданий могут свободно жить, исповедовать свою культуру и совершать религиозные обряды без какого-либо давления", — сказал Сель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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