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"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:24
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики", — отметил он.Фриман подчеркнул, что Украина выбрала неправильную тактику, отказавшись от дипломатического решения конфликта. Он добавил, что Киев, продолжая боевые действия, только ухудшает свои позиции в будущем переговорном процессе.В среду Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Экс-дипломат Фриман: смена режима на Украине спасет страну от полного краха