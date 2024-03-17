Рейтинг@Mail.ru
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/krakh-1933744428.html
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:24
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики", — отметил он.Фриман подчеркнул, что Украина выбрала неправильную тактику, отказавшись от дипломатического решения конфликта. Он добавил, что Киев, продолжая боевые действия, только ухудшает свои позиции в будущем переговорном процессе.В среду Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240317/mask-1933628508.html
https://ria.ru/20240317/vykhod-1933657610.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Экс-дипломат Фриман: смена режима на Украине спасет страну от полного краха

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики", — отметил он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Маск сделал мрачный прогноз по Украине
Вчера, 10:39
Фриман подчеркнул, что Украина выбрала неправильную тактику, отказавшись от дипломатического решения конфликта. Он добавил, что Киев, продолжая боевые действия, только ухудшает свои позиции в будущем переговорном процессе.
В среду Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Вчера, 12:31
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала