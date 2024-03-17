https://ria.ru/20240317/krakh-1933744428.html

"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине

"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 17.03.2024

"Полное разрушение": в США сделали неожиданное заявление об Украине

Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:24

2024-03-17T17:24

2024-03-17T17:24

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украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Украина может избежать коллапса, если произойдет смена режима действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Если стоит вопрос возможности спасения Украины от полного разрушения, то ответ таков: необходима смена правительства в Киеве или фундаментальное изменение политики", — отметил он.Фриман подчеркнул, что Украина выбрала неправильную тактику, отказавшись от дипломатического решения конфликта. Он добавил, что Киев, продолжая боевые действия, только ухудшает свои позиции в будущем переговорном процессе.В среду Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.

https://ria.ru/20240317/mask-1933628508.html

https://ria.ru/20240317/vykhod-1933657610.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий киселев, вооруженные силы украины