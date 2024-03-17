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В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел
Под обстрел попало здание, в котором расположен Грайворонский райком КПРФ в Белгородской области, жертв нет, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:23
2024-03-17T16:23
2024-03-17T16:44
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белгородская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Под обстрел попало здание, в котором расположен Грайворонский райком КПРФ в Белгородской области, жертв нет, сообщается в Telegram-канале партии. "В целях сорвать выборы президента РФ силы ВСУ осуществляют обстрелы приграничных регионов. Белгородчина который день находится под жесточайшим обстрелом, особенно достается Грайворону. К сожалению, один из прилетов пришелся на здание, в котором говорится в сообщении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Грайворонский первый секретарь комитета КПРФ Олег Басс был эвакуирован. Отмечается, что после прекращения обстрелов здание райкома будет отремонтировано, будет осуществлено остекление и восстановлена оргтехника. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, белгородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел, жертв нет