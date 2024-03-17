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В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 17.03.2024 (обновлено: 16:44 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kprf-1933727979.html
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел
Под обстрел попало здание, в котором расположен Грайворонский райком КПРФ в Белгородской области, жертв нет, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:23
2024-03-17T16:44
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Под обстрел попало здание, в котором расположен Грайворонский райком КПРФ в Белгородской области, жертв нет, сообщается в Telegram-канале партии. "В целях сорвать выборы президента РФ силы ВСУ осуществляют обстрелы приграничных регионов. Белгородчина который день находится под жесточайшим обстрелом, особенно достается Грайворону. К сожалению, один из прилетов пришелся на здание, в котором говорится в сообщении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Грайворонский первый секретарь комитета КПРФ Олег Басс был эвакуирован. Отмечается, что после прекращения обстрелов здание райкома будет отремонтировано, будет осуществлено остекление и восстановлена оргтехника. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, белгородская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел

В Белгородской области здание райкома КПРФ попало под обстрел, жертв нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Под обстрел попало здание, в котором расположен Грайворонский райком КПРФ в Белгородской области, жертв нет, сообщается в Telegram-канале партии.
«
"В целях сорвать выборы президента РФ силы ВСУ осуществляют обстрелы приграничных регионов. Белгородчина который день находится под жесточайшим обстрелом, особенно достается Грайворону. К сожалению, один из прилетов пришелся на здание, в котором говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Выжить невозможно". В ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия
Вчера, 11:13
Отмечается, что Грайворонский первый секретарь комитета КПРФ Олег Басс был эвакуирован.
Отмечается, что после прекращения обстрелов здание райкома будет отремонтировано, будет осуществлено остекление и восстановлена оргтехника.
Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковНиколай ХаритоновВооруженные силы Украины
 
 
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