https://ria.ru/20240317/konstantinov-1933834834.html

Россия берет курс на построение новой цивилизации, заявил Константинов

Россия берет курс на построение новой цивилизации, заявил Константинов - РИА Новости, 17.03.2024

Россия берет курс на построение новой цивилизации, заявил Константинов

Выборы президента России показали консолидацию всего общества вокруг курса по построению новой цивилизации под названием Русский мир, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:29

2024-03-17T23:29

2024-03-17T23:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир константинов

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Выборы президента России показали консолидацию всего общества вокруг курса по построению новой цивилизации под названием Русский мир, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Выборы показали консолидацию всего общества и страны, которая стоит перед колоссальным вызовом, суть которого заключается в том, что Россия прекращает основополагающие отношения с западной цивилизацией и берет новый курс - начинает строить свою цивилизацию под названием Русский мир", - сказал Константинов. По его мнению, построение новой цивилизации - это очень сложная, интересная и амбициозная задача. "Она состоит не просто в том, чтобы не жить по лекалам Запада, не следовать его социально-политическим модам, а в том, чтобы построить свою эффективную, привлекательную, конкурентную во всех смыслах цивилизацию. Для достижения такой амбициозной цели нужен амбициозный лидер. Путин - именно такой человек. Мы уверены, что под его руководством страна справится с этой задачей", - сказал глава парламента. Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.

россия

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым