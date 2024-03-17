https://ria.ru/20240317/klimov-1933749864.html

Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах

Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах - РИА Новости, 17.03.2024

Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах

Попытки недружественных стран усложнить голосование на выборах президента РФ за рубежом не состоялись, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:40

2024-03-17T17:40

2024-03-17T17:40

выборы президента россии — 2024

андрей климов

политика

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки недружественных стран усложнить голосование на выборах президента РФ за рубежом не состоялись, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов. "Попытки недружественных государств осложнить голосование на выборах президента России за рубежом не состоялись", - сказал Климов, его слова приводятся в Telegram-канале партии "Единая Россия". Сенатор отметил, что МИД РФ делает всё для обеспечения реализации законных прав граждан РФ. "В странах мирового большинства прямо сейчас голосование идёт. И идёт успешно. Активность высокая. И там, где всякие трудности создавали в его проведении, граждане России, у которых есть такая возможность, уже делают свой выбор", - добавил Климов. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933748635.html

россия

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Влада Копылова

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Очередь перед посольством России в Братиславе очередь перед посольством России в Братиславе. 2024-03-17T17:40 true PT0M13S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T17:40 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей климов, политика, россия, совет федерации рф