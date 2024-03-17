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Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:40 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/klimov-1933749864.html
Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах
Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах - РИА Новости, 17.03.2024
Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах
Попытки недружественных стран усложнить голосование на выборах президента РФ за рубежом не состоялись, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:40
2024-03-17T17:40
выборы президента россии — 2024
андрей климов
политика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки недружественных стран усложнить голосование на выборах президента РФ за рубежом не состоялись, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов. "Попытки недружественных государств осложнить голосование на выборах президента России за рубежом не состоялись", - сказал Климов, его слова приводятся в Telegram-канале партии "Единая Россия". Сенатор отметил, что МИД РФ делает всё для обеспечения реализации законных прав граждан РФ. "В странах мирового большинства прямо сейчас голосование идёт. И идёт успешно. Активность высокая. И там, где всякие трудности создавали в его проведении, граждане России, у которых есть такая возможность, уже делают свой выбор", - добавил Климов. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933748635.html
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Очередь перед посольством России в Братиславе
очередь перед посольством России в Братиславе.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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андрей климов, политика, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Андрей Климов, Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Климов высказался о попытках усложнить выборы в недружественных странах

Климов: недружественные страны не смогли усложнить выборы президента за рубежом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Попытки недружественных стран усложнить голосование на выборах президента РФ за рубежом не состоялись, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов.
"Попытки недружественных государств осложнить голосование на выборах президента России за рубежом не состоялись", - сказал Климов, его слова приводятся в Telegram-канале партии "Единая Россия".
Сенатор отметил, что МИД РФ делает всё для обеспечения реализации законных прав граждан РФ.
"В странах мирового большинства прямо сейчас голосование идёт. И идёт успешно. Активность высокая. И там, где всякие трудности создавали в его проведении, граждане России, у которых есть такая возможность, уже делают свой выбор", - добавил Климов.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Люди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024Андрей КлимовПолитикаРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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