Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:54 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933790099.html
В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей
В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей
Более 2 тысяч избирателей по предварительным данным проголосовали на единственном открытом в Кишиневе участке на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:54
2024-03-17T20:54
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
молдавия
кишинев
михай попшой
игорь гросу
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_746350a24c1f0435849fb2c096997b7b.jpg
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Более 2 тысяч избирателей по предварительным данным проголосовали на единственном открытом в Кишиневе участке на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии в российском посольстве. "В Кишиневе на избирательном участке №8204, расположенном на территории посольства России в Молдове, проголосовали в настоящий момент по предварительным данным более 2 тысяч человек. Голосование проходило активно вопреки дневной попытке поджога участка", - сообщил представитель избиркома. Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от МПА СНГ и Института стран СНГ. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240317/yavka-1933784303.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T20:54
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_27ee66bc6b6ff93872b86b1441b363a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, снг
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Михай Попшой, Игорь Гросу, СНГ
В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей

В Кишиневе на выборах президента РФ проголосовали более двух тысяч избирателей

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Более 2 тысяч избирателей по предварительным данным проголосовали на единственном открытом в Кишиневе участке на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии в российском посольстве.
"В Кишиневе на избирательном участке №8204, расположенном на территории посольства России в Молдове, проголосовали в настоящий момент по предварительным данным более 2 тысяч человек. Голосование проходило активно вопреки дневной попытке поджога участка", - сообщил представитель избиркома.
Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от МПА СНГ и Института стран СНГ.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента
Вчера, 20:28
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияМолдавияКишиневМихай ПопшойИгорь ГросуСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала