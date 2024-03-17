https://ria.ru/20240317/kishinev-1933790099.html

В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей

В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Кишиневе проголосовали более двух тысяч российских избирателей

Более 2 тысяч избирателей по предварительным данным проголосовали на единственном открытом в Кишиневе участке на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:54

2024-03-17T20:54

2024-03-17T20:54

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

молдавия

кишинев

михай попшой

игорь гросу

снг

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Более 2 тысяч избирателей по предварительным данным проголосовали на единственном открытом в Кишиневе участке на выборах президента РФ, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии в российском посольстве. "В Кишиневе на избирательном участке №8204, расположенном на территории посольства России в Молдове, проголосовали в настоящий момент по предварительным данным более 2 тысяч человек. Голосование проходило активно вопреки дневной попытке поджога участка", - сообщил представитель избиркома. Как ранее сообщили в посольстве, досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не было предусмотрено. На участке работали наблюдатели от МПА СНГ и Института стран СНГ. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240317/yavka-1933784303.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T20:54 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, молдавия, кишинев, михай попшой, игорь гросу, снг