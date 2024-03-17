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Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 17.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 17.03.2024 (обновлено: 08:15 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kino-1933247299.html
Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"
Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 17.03.2024
Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"
Восьмисерийный биографический фильм Сергея Виноградова "Адмирал Кузнецов" вышел на платформе "Смотрим". В главных ролях — Игорь Петренко, Дарья Урсуляк,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:00
2024-03-17T08:15
культура
николай кузнецов
игорь петренко
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Восьмисерийный биографический фильм Сергея Виноградова "Адмирал Кузнецов" вышел на платформе "Смотрим". В главных ролях — Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микуньчина. В кадре — настоящие корабли Военно-морского флота. В каждой серии есть эпизод уникальной документальной хроники. Компьютерная графика — как в голливудских блокбастерах. Более тысячи специально сшитых костюмов. Но в последние годы сняли много не менее масштабных военных фильмов со звездным кастингом. Почему стоит посмотреть новую историческую драму — в материале РИА Новости.— Нас же за это расстреляют.— Быть может. Но если мы поступим иначе, погибнут миллионы.Показательный диалог Николая Кузнецова (Игорь Петренко) и его заместителя Ивана Исакова (Виталий Кищенко). Самый молодой в истории народный комиссар (ему всего 36 лет) командует Военно-морским флотом СССР и нередко оказывается именно перед таким выбором.В первый раз — когда идет против решения самого Сталина. Вождь уверен, что Германия не нападет, и приказывает всем кораблям Черноморского флота вернуться в порты, где они перед врагом как на ладони. Кузнецов, рискуя попасть под трибунал, самовольно объявляет боеготовность номер один. Именно благодаря этому моряки дают достойный отпор фашистам, не понеся никаких потерь — ни техники, ни людских. Но у одаренного бунтаря, как называет Кузнецова Сталин, возникает серьезный конфликт с военным корифеем Ворошиловым, который ревнует к его успехам и предупреждает: "Если что не так, с тебя за все спросим".Исторический прототип главного героя начинал службу в 1917 году рассыльным Архангельского порта. В 1919-м, в 15 лет, прибавив к возрасту два года, стал военмором в Северо-Двинской флотилии. Сделал блестящую карьеру. Говорят, каждый человек причастен к истории, но такие люди, как Николай Кузнецов, историю делают. Тем интереснее узнать их мотивацию. Создатели картины дают зрителям такую возможность, а Игорь Петренко блестяще раскрывает психологию своего персонажа."Николай Кузнецов — легендарная личность. На мне лежал не просто груз, а целая плита ответственности из-за масштаба принимаемых им решений, из-за огромной значимости его поступков для всей страны, — рассказывает актер. — Изучая его жизнь, мне довелось побывать в архиве, посмотреть документы, разобрать конкретные его действия в той или иной ситуации. Но в какой-то момент я закрыл биографию: пиетет мешал мне показывать живого человека. Я начал искать органику, внутреннюю мотивацию, уверенность в себе. При масштабе его фигуры, при этом белом кителе, этих диалогах и поступках самым главным для меня было сделать так, чтобы он не превратился в бронзовую статую".Показать адмирала великим, но не идеальным, а живым, подверженным понятным всем страстям и слабостям, помогает любовная, семейная линия в картине. Обстоятельства складываются так, что в загородном доме под Москвой вынуждены жить вместе первая и вторая жены Кузнецова и его сыновья от двух браков. И если дети еще маленькие, многого не понимают и быстро привязываются друг к другу, то женщинам-соперницам приходится непросто."Но мы не хотели играть банальный любовный треугольник. Нужно было показать глубину этих отношений. Вера (Дарья Урсуляк) — вторая жена — была той зоной комфорта, которую Кузнецов так редко мог себе позволить, олицетворением мягкости, любви, нежности. А моя героиня Наталья — его боевой товарищ, с кем можно и папироску выкурить, и поговорить откровенно обо всех страстях вокруг. О том, что он не скажет любимой женщине, опасаясь ее травмировать. Жены адмирала — это два его ангела-хранителя, сопровождавшие его по жизни. Один с более женским началом, другой — с дружеским", — поясняет Анастасия Микульчина.Еще одна важная мысль, которая проходит через картину, — то, что на фронте все решают не правила, а конкретные люди в конкретных обстоятельствах. Сводки не всегда бывают правдивыми, планы только на бумаге грандиозные, а отчеты не передают сложность ситуации. Например, история старшего лейтенанта Зиндера — немца по национальности. Он нарушил приказ и малодушно вышел из воздушного боя. По правилам его должны отдать под трибунал. Но командир не позволяет это сделать. "И так летать некому", — говорит он. В итоге именно Зиндер сыграет очень важную роль в операции по бомбежке военных объектов Берлина, которую разработал Кузнецов. Реальные события показаны в фильме так, что и зритель, великолепно знающий историю Великой Отечественной войны, будет напряженно следить за сюжетом. А психологизм драмы дополняется действительно качественной современной компьютерной графикой — над ней работали целых полгода. Так, в Новороссийске в проекте участвовал крейсер "Михаил Кутузов", построенный в 1950-х. Его искусственно "состарили", чтобы внешний вид абсолютно совпадал с кораблем тех лет. Суда с малым водоизмещением снимали в Выборге по разрешению Минобороны и тоже использовали компьютерную графику для достижения исторической достоверности.Сериал создан кинокомпанией "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Премьерный показ пройдет на медиаплатформе "Смотрим". А затем его смогут увидеть зрители телеканала "Россия".
https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html
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николай кузнецов, игорь петренко, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Николай Кузнецов, Игорь Петренко, Кино и сериалы, что посмотреть
Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"

На платформе "Смотрим" вышла историческая драма "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Восьмисерийный биографический фильм Сергея Виноградова "Адмирал Кузнецов" вышел на платформе "Смотрим". В главных ролях — Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микуньчина. В кадре — настоящие корабли Военно-морского флота. В каждой серии есть эпизод уникальной документальной хроники. Компьютерная графика — как в голливудских блокбастерах. Более тысячи специально сшитых костюмов. Но в последние годы сняли много не менее масштабных военных фильмов со звездным кастингом. Почему стоит посмотреть новую историческую драму — в материале РИА Новости.
Нас же за это расстреляют.
Быть может. Но если мы поступим иначе, погибнут миллионы.
Показательный диалог Николая Кузнецова (Игорь Петренко) и его заместителя Ивана Исакова (Виталий Кищенко). Самый молодой в истории народный комиссар (ему всего 36 лет) командует Военно-морским флотом СССР и нередко оказывается именно перед таким выбором.
В первый раз — когда идет против решения самого Сталина. Вождь уверен, что Германия не нападет, и приказывает всем кораблям Черноморского флота вернуться в порты, где они перед врагом как на ладони. Кузнецов, рискуя попасть под трибунал, самовольно объявляет боеготовность номер один. Именно благодаря этому моряки дают достойный отпор фашистам, не понеся никаких потерь — ни техники, ни людских. Но у одаренного бунтаря, как называет Кузнецова Сталин, возникает серьезный конфликт с военным корифеем Ворошиловым, который ревнует к его успехам и предупреждает: "Если что не так, с тебя за все спросим".
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Исторический прототип главного героя начинал службу в 1917 году рассыльным Архангельского порта. В 1919-м, в 15 лет, прибавив к возрасту два года, стал военмором в Северо-Двинской флотилии. Сделал блестящую карьеру. Говорят, каждый человек причастен к истории, но такие люди, как Николай Кузнецов, историю делают. Тем интереснее узнать их мотивацию. Создатели картины дают зрителям такую возможность, а Игорь Петренко блестяще раскрывает психологию своего персонажа.
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
"Николай Кузнецов легендарная личность. На мне лежал не просто груз, а целая плита ответственности из-за масштаба принимаемых им решений, из-за огромной значимости его поступков для всей страны, — рассказывает актер. — Изучая его жизнь, мне довелось побывать в архиве, посмотреть документы, разобрать конкретные его действия в той или иной ситуации. Но в какой-то момент я закрыл биографию: пиетет мешал мне показывать живого человека. Я начал искать органику, внутреннюю мотивацию, уверенность в себе. При масштабе его фигуры, при этом белом кителе, этих диалогах и поступках самым главным для меня было сделать так, чтобы он не превратился в бронзовую статую".
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
1 из 2
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

Кадр из сериала Адмирал Кузнецов

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
2 из 2
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
1 из 2

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
2 из 2
Показать адмирала великим, но не идеальным, а живым, подверженным понятным всем страстям и слабостям, помогает любовная, семейная линия в картине. Обстоятельства складываются так, что в загородном доме под Москвой вынуждены жить вместе первая и вторая жены Кузнецова и его сыновья от двух браков. И если дети еще маленькие, многого не понимают и быстро привязываются друг к другу, то женщинам-соперницам приходится непросто.
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
"Но мы не хотели играть банальный любовный треугольник. Нужно было показать глубину этих отношений. Вера (Дарья Урсуляк) вторая жена была той зоной комфорта, которую Кузнецов так редко мог себе позволить, олицетворением мягкости, любви, нежности. А моя героиня Наталья — его боевой товарищ, с кем можно и папироску выкурить, и поговорить откровенно обо всех страстях вокруг. О том, что он не скажет любимой женщине, опасаясь ее травмировать. Жены адмирала это два его ангела-хранителя, сопровождавшие его по жизни. Один с более женским началом, другой с дружеским", — поясняет Анастасия Микульчина.
Еще одна важная мысль, которая проходит через картину, — то, что на фронте все решают не правила, а конкретные люди в конкретных обстоятельствах. Сводки не всегда бывают правдивыми, планы только на бумаге грандиозные, а отчеты не передают сложность ситуации.
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
1 из 4
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)

Фрагмент сериала "Адмирал Кузнецов"

Кадр из сериала Адмирал Кузнецов

Фрагмент сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
2 из 4
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

Кадр из сериала Адмирал Кузнецов

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
3 из 4
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)

Игорь Петренко в сериале "Адмирал Кузнецов"

Кадр из сериала Адмирал Кузнецов

Игорь Петренко в сериале "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
4 из 4
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
1 из 4

Фрагмент сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
2 из 4

Эпизод из сериала "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
3 из 4

Игорь Петренко в сериале "Адмирал Кузнецов"

© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
4 из 4
Например, история старшего лейтенанта Зиндера — немца по национальности. Он нарушил приказ и малодушно вышел из воздушного боя. По правилам его должны отдать под трибунал. Но командир не позволяет это сделать. "И так летать некому", — говорит он. В итоге именно Зиндер сыграет очень важную роль в операции по бомбежке военных объектов Берлина, которую разработал Кузнецов.
Реальные события показаны в фильме так, что и зритель, великолепно знающий историю Великой Отечественной войны, будет напряженно следить за сюжетом. А психологизм драмы дополняется действительно качественной современной компьютерной графикой — над ней работали целых полгода.
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
© "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (2024-...)
Кадр из сериала "Адмирал Кузнецов"
Так, в Новороссийске в проекте участвовал крейсер "Михаил Кутузов", построенный в 1950-х. Его искусственно "состарили", чтобы внешний вид абсолютно совпадал с кораблем тех лет. Суда с малым водоизмещением снимали в Выборге по разрешению Минобороны и тоже использовали компьютерную графику для достижения исторической достоверности.
Сериал создан кинокомпанией "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Премьерный показ пройдет на медиаплатформе "Смотрим". А затем его смогут увидеть зрители телеканала "Россия".
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КультураНиколай КузнецовИгорь ПетренкоКино и сериалычто посмотреть
 
 
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