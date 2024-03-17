https://ria.ru/20240317/kino-1933247299.html

Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"

Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости, 17.03.2024

Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"

Восьмисерийный биографический фильм Сергея Виноградова "Адмирал Кузнецов" вышел на платформе "Смотрим". В главных ролях — Игорь Петренко, Дарья Урсуляк,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:00

2024-03-17T08:00

2024-03-17T08:15

культура

николай кузнецов

игорь петренко

кино и сериалы

что посмотреть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932808222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75705f6909b6d40110bef31736019299.png

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Восьмисерийный биографический фильм Сергея Виноградова "Адмирал Кузнецов" вышел на платформе "Смотрим". В главных ролях — Игорь Петренко, Дарья Урсуляк, Анастасия Микуньчина. В кадре — настоящие корабли Военно-морского флота. В каждой серии есть эпизод уникальной документальной хроники. Компьютерная графика — как в голливудских блокбастерах. Более тысячи специально сшитых костюмов. Но в последние годы сняли много не менее масштабных военных фильмов со звездным кастингом. Почему стоит посмотреть новую историческую драму — в материале РИА Новости.— Нас же за это расстреляют.— Быть может. Но если мы поступим иначе, погибнут миллионы.Показательный диалог Николая Кузнецова (Игорь Петренко) и его заместителя Ивана Исакова (Виталий Кищенко). Самый молодой в истории народный комиссар (ему всего 36 лет) командует Военно-морским флотом СССР и нередко оказывается именно перед таким выбором.В первый раз — когда идет против решения самого Сталина. Вождь уверен, что Германия не нападет, и приказывает всем кораблям Черноморского флота вернуться в порты, где они перед врагом как на ладони. Кузнецов, рискуя попасть под трибунал, самовольно объявляет боеготовность номер один. Именно благодаря этому моряки дают достойный отпор фашистам, не понеся никаких потерь — ни техники, ни людских. Но у одаренного бунтаря, как называет Кузнецова Сталин, возникает серьезный конфликт с военным корифеем Ворошиловым, который ревнует к его успехам и предупреждает: "Если что не так, с тебя за все спросим".Исторический прототип главного героя начинал службу в 1917 году рассыльным Архангельского порта. В 1919-м, в 15 лет, прибавив к возрасту два года, стал военмором в Северо-Двинской флотилии. Сделал блестящую карьеру. Говорят, каждый человек причастен к истории, но такие люди, как Николай Кузнецов, историю делают. Тем интереснее узнать их мотивацию. Создатели картины дают зрителям такую возможность, а Игорь Петренко блестяще раскрывает психологию своего персонажа."Николай Кузнецов — легендарная личность. На мне лежал не просто груз, а целая плита ответственности из-за масштаба принимаемых им решений, из-за огромной значимости его поступков для всей страны, — рассказывает актер. — Изучая его жизнь, мне довелось побывать в архиве, посмотреть документы, разобрать конкретные его действия в той или иной ситуации. Но в какой-то момент я закрыл биографию: пиетет мешал мне показывать живого человека. Я начал искать органику, внутреннюю мотивацию, уверенность в себе. При масштабе его фигуры, при этом белом кителе, этих диалогах и поступках самым главным для меня было сделать так, чтобы он не превратился в бронзовую статую".Показать адмирала великим, но не идеальным, а живым, подверженным понятным всем страстям и слабостям, помогает любовная, семейная линия в картине. Обстоятельства складываются так, что в загородном доме под Москвой вынуждены жить вместе первая и вторая жены Кузнецова и его сыновья от двух браков. И если дети еще маленькие, многого не понимают и быстро привязываются друг к другу, то женщинам-соперницам приходится непросто."Но мы не хотели играть банальный любовный треугольник. Нужно было показать глубину этих отношений. Вера (Дарья Урсуляк) — вторая жена — была той зоной комфорта, которую Кузнецов так редко мог себе позволить, олицетворением мягкости, любви, нежности. А моя героиня Наталья — его боевой товарищ, с кем можно и папироску выкурить, и поговорить откровенно обо всех страстях вокруг. О том, что он не скажет любимой женщине, опасаясь ее травмировать. Жены адмирала — это два его ангела-хранителя, сопровождавшие его по жизни. Один с более женским началом, другой — с дружеским", — поясняет Анастасия Микульчина.Еще одна важная мысль, которая проходит через картину, — то, что на фронте все решают не правила, а конкретные люди в конкретных обстоятельствах. Сводки не всегда бывают правдивыми, планы только на бумаге грандиозные, а отчеты не передают сложность ситуации. Например, история старшего лейтенанта Зиндера — немца по национальности. Он нарушил приказ и малодушно вышел из воздушного боя. По правилам его должны отдать под трибунал. Но командир не позволяет это сделать. "И так летать некому", — говорит он. В итоге именно Зиндер сыграет очень важную роль в операции по бомбежке военных объектов Берлина, которую разработал Кузнецов. Реальные события показаны в фильме так, что и зритель, великолепно знающий историю Великой Отечественной войны, будет напряженно следить за сюжетом. А психологизм драмы дополняется действительно качественной современной компьютерной графикой — над ней работали целых полгода. Так, в Новороссийске в проекте участвовал крейсер "Михаил Кутузов", построенный в 1950-х. Его искусственно "состарили", чтобы внешний вид абсолютно совпадал с кораблем тех лет. Суда с малым водоизмещением снимали в Выборге по разрешению Минобороны и тоже использовали компьютерную графику для достижения исторической достоверности.Сериал создан кинокомпанией "Мостелефильм" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Премьерный показ пройдет на медиаплатформе "Смотрим". А затем его смогут увидеть зрители телеканала "Россия".

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

николай кузнецов, игорь петренко, кино и сериалы, что посмотреть