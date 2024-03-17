Рейтинг@Mail.ru
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:26 17.03.2024 (обновлено: 21:31 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933798349.html
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак - РИА Новости, 17.03.2024
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:26
2024-03-17T21:31
выборы президента россии — 2024
технологии
москва
россия
илья массух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."За время выборов президента России московская система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак", - говорится в сообщении.Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. За три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность."Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак", - говорится в сообщении.В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отметил, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности."На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", - сказал Массух.
https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:12:2698:2036_1920x0_80_0_0_aa3ae3a3027bcb069375023fea3ff111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, илья массух
Выборы президента России — 2024, Технологии, Москва, Россия, Илья Массух
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак

Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 млн кибератак за три дня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
«
"За время выборов президента России московская система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. За три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность.
"Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак", - говорится в сообщении.
В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отметил, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности.
"На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", - сказал Массух.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Вчера, 20:44
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииМоскваРоссияИлья Массух
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала