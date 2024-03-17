https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933798349.html

Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак

Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак - РИА Новости, 17.03.2024

Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак

Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:26

2024-03-17T21:26

2024-03-17T21:31

выборы президента россии — 2024

технологии

москва

россия

илья массух

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."За время выборов президента России московская система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак", - говорится в сообщении.Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. За три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность."Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак", - говорится в сообщении.В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отметил, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности."На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", - сказал Массух.

https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, россия, илья массух