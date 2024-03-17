https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933798349.html
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак - РИА Новости, 17.03.2024
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:26
2024-03-17T21:26
2024-03-17T21:31
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."За время выборов президента России московская система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак", - говорится в сообщении.Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. За три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность."Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак", - говорится в сообщении.В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отметил, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности."На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", - сказал Массух.
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РИА Новости
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технологии, москва, россия, илья массух
Выборы президента России — 2024, Технологии, Москва, Россия, Илья Массух
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак
Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 млн кибератак за три дня
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система электронного голосования в Москве отразила 4,6 миллиона кибератак за три дня выборов президента РФ, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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"За время выборов президента России московская система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кибератакам также подверглась инфраструктура Общественного штаба по наблюдению за выборами президента. За три дня средства информационной безопасности заблокировали почти 1,3 миллиона запросов к системам штаба с подозрениями на вредоносную активность.
"Часть атак велась с ботнет-сетей, также зафиксировано большое количество и прямых атак", - говорится в сообщении.
В свою очередь заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух
отметил, что все атаки успешно отражены средствами кибербезопасности.
"На ход голосования кибератаки также не повлияли. Система была доступна 100% времени, каждый желающий смог отдать свой голос. Все голоса доставлены в блокчейн, ни один из них не потерян и не скомпрометирован", - сказал Массух.
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком