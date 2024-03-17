https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933790866.html
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили - РИА Новости, 17.03.2024
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили
Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:58
2024-03-17T20:58
2024-03-17T21:11
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "У нас, несмотря на то, что были атаки на ДЭГ, они были успешно отражены", — отметил он.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html
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Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили
Наблюдатели: кибератаки на систему ДЭГ в Москве на выборах успешно отражены