https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933790866.html

Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили

Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили - РИА Новости, 17.03.2024

Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили

Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:58

2024-03-17T20:58

2024-03-17T21:11

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "У нас, несмотря на то, что были атаки на ДЭГ, они были успешно отражены", — отметил он.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф