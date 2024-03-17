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Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:58 17.03.2024 (обновлено: 21:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933790866.html
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили - РИА Новости, 17.03.2024
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили
Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:58
2024-03-17T21:11
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. &quot;У нас, несмотря на то, что были атаки на ДЭГ, они были успешно отражены&quot;, — отметил он.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html
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политика, москва, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве успешно отразили

Наблюдатели: кибератаки на систему ДЭГ в Москве на выборах успешно отражены

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве удалось успешно отразить, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
«

"У нас, несмотря на то, что были атаки на ДЭГ, они были успешно отражены", — отметил он.

Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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