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Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:45 17.03.2024 (обновлено: 16:31 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:45
2024-03-17T16:31
выборы президента россии — 2024
совет европы
оон
происшествия
россия
татьяна москалькова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, например, на электронную инфраструктуру ЦИК обращается в ООН и Совет Европы."Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав, предусмотренных и Всеобщей декларацией прав человека, и международными пактами о гражданских политических правах, это совершенно очевидно, и я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество", - сказала Москалькова журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html
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совет европы, оон, происшествия, россия, татьяна москалькова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Совет Европы, ООН, Происшествия, Россия, Татьяна Москалькова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека

Москалькова обратится в Совет Европы и ООН по случаям кибератак

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, например, на электронную инфраструктуру ЦИК обращается в ООН и Совет Европы.
"Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав, предусмотренных и Всеобщей декларацией прав человека, и международными пактами о гражданских политических правах, это совершенно очевидно, и я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество", - сказала Москалькова журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024Совет ЕвропыООНПроисшествияРоссияТатьяна МоскальковаНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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