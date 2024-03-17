https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html

Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека

Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:45

2024-03-17T15:45

2024-03-17T16:31

выборы президента россии — 2024

совет европы

оон

происшествия

россия

татьяна москалькова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, например, на электронную инфраструктуру ЦИК обращается в ООН и Совет Европы."Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав, предусмотренных и Всеобщей декларацией прав человека, и международными пактами о гражданских политических правах, это совершенно очевидно, и я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество", - сказала Москалькова журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html

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Дарья Буймова

совет европы, оон, происшествия, россия, татьяна москалькова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф