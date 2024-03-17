https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:45
2024-03-17T15:45
2024-03-17T16:31
выборы президента россии — 2024
совет европы
оон
происшествия
россия
татьяна москалькова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, например, на электронную инфраструктуру ЦИК обращается в ООН и Совет Европы."Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав, предусмотренных и Всеобщей декларацией прав человека, и международными пактами о гражданских политических правах, это совершенно очевидно, и я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество", - сказала Москалькова журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, оон, происшествия, россия, татьяна москалькова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Совет Европы, ООН, Происшествия, Россия, Татьяна Москалькова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Москалькова обратится в Совет Европы и ООН по случаям кибератак
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что по каждой попытке вмешаться в выборы президента России, в том числе через кибератаки, например, на электронную инфраструктуру ЦИК обращается в ООН и Совет Европы.
"Циничное, масштабное нарушение всех возможных политических прав, предусмотренных и Всеобщей декларацией прав человека, и международными пактами о гражданских политических правах, это совершенно очевидно, и я со своей стороны по каждому такому факту обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, и обращаюсь в Совет Европы, генеральному секретарю ООН и надеюсь, что все-таки прозреет международное сообщество", - сказала Москалькова журналистам.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки