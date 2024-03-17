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Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2024
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09:48 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kherson-1933614799.html
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье о повреждении РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:48
2024-03-17T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье о повреждении припортовой инфраструктуры в регионе. "В области повреждена… припортовая инфраструктура", - написал Прокудин, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, россия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Украинские власти сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры под Херсоном

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Порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье о повреждении припортовой инфраструктуры в регионе.
"В области повреждена… припортовая инфраструктура", - написал Прокудин, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская область
 
 
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