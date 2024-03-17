https://ria.ru/20240317/kherson-1933614799.html

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры под Херсоном

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье о повреждении РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:48

2024-03-17T09:48

2024-03-17T09:48

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье о повреждении припортовой инфраструктуры в регионе. "В области повреждена… припортовая инфраструктура", - написал Прокудин, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240316/poteri-1933475879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область