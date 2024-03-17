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Харитонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:18 17.03.2024 (обновлено: 10:35 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933623442.html
Харитонов проголосовал на выборах президента России
Харитонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Харитонов проголосовал на выборах президента России
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента РФ, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:18
2024-03-17T10:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Харитонов проголосовал на избирательном участке 2828, открытом в школе 1317 по адресу улица Академика Анохина."Сегодня заключительный день избирательной кампании, призываю всех прийти и проголосовать... Народ как никогда в этот раз консолидировался", - сказал он.Харитонов отметил, что он встречался с международными наблюдателями, которые не зафиксировали практически никаких замечаний на избирательных участках.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240118/programma-1922150230.html
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политика, россия, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Харитонов проголосовал на выборах президента России

Харитонов проголосовал на избирательном участке 2828 в школе 1317 в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве. 17 марта 2024
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Харитонов проголосовал на избирательном участке 2828, открытом в школе 1317 по адресу улица Академика Анохина.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
КПРФ представила предвыборную программу Харитонова
18 января, 16:20
"Сегодня заключительный день избирательной кампании, призываю всех прийти и проголосовать... Народ как никогда в этот раз консолидировался", - сказал он.
Харитонов отметил, что он встречался с международными наблюдателями, которые не зафиксировали практически никаких замечаний на избирательных участках.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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