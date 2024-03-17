https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933623442.html

Харитонов проголосовал на выборах президента России

Харитонов проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Харитонов проголосовал на выборах президента России

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента РФ, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:18

2024-03-17T10:18

2024-03-17T10:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов проголосовал на выборах президента РФ, передает корреспондент РИА Новости. Харитонов проголосовал на избирательном участке 2828, открытом в школе 1317 по адресу улица Академика Анохина."Сегодня заключительный день избирательной кампании, призываю всех прийти и проголосовать... Народ как никогда в этот раз консолидировался", - сказал он.Харитонов отметил, что он встречался с международными наблюдателями, которые не зафиксировали практически никаких замечаний на избирательных участках.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240118/programma-1922150230.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, николай харитонов, совет федерации рф