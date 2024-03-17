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В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:01 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kbr-1933635860.html
В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов
В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов
Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%, сообщил республиканский избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:01
2024-03-17T11:01
выборы президента россии — 2024
россия
политика
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%, сообщил республиканский избирком. "По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Шесть лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах главы государства в КБР к 10.00 составила 25,73%. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, кабардино-балкарская республика (кбр)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов

В КБР явка на выборах президента составила 79,73 процента на 10:00 мск

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%, сообщил республиканский избирком.
"По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.
Шесть лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах главы государства в КБР к 10.00 составила 25,73%.
В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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