https://ria.ru/20240317/kbr-1933635860.html

В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов

В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

В КБР явка на выборах президента достигла почти 80 процентов

Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%, сообщил республиканский избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:01

2024-03-17T11:01

2024-03-17T11:01

выборы президента россии — 2024

россия

политика

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента России в Кабардино-Балкарии к 10 часам в третий день голосования составила почти 80%, сообщил республиканский избирком. "По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка избирателей в Кабардино-Балкарской Республике составила 79,73% от общего числа избирателей, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Шесть лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах главы государства в КБР к 10.00 составила 25,73%. В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 355 избирательных участках. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, кабардино-балкарская республика (кбр)