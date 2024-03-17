https://ria.ru/20240317/kalmykiya-1933733893.html

Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент

Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент

Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:46

2024-03-17T16:46

2024-03-17T16:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 часов активность избирателей составила 71,14% от общего числа избирателей на территории региона", - говорится в сообщении комиссии. Явка на 15.00 в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 52,38%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933703168.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф