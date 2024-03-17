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Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:46 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kalmykiya-1933733893.html
Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент
Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент
Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:46
2024-03-17T16:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 часов активность избирателей составила 71,14% от общего числа избирателей на территории региона", - говорится в сообщении комиссии. Явка на 15.00 в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 52,38%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Калмыкии превысила 71 процент

Явка на выборах президента России в Калмыкии составила 71,1 процента

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкСотрудница избирательного участка на выборах президента России
Сотрудница избирательного участка на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Сотрудница избирательного участка на выборах президента России
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Явка на 15.00 (совпадает с мск) в третий день выборов президента России в Калмыкии составила 71,1%, сообщает в воскресенье избирком региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 15.00 часов активность избирателей составила 71,14% от общего числа избирателей на территории региона", - говорится в сообщении комиссии.
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы
Вчера, 15:10
Явка на 15.00 в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 52,38%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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