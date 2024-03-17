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В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:17 17.03.2024 (обновлено: 16:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933726068.html
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I - РИА Новости, 17.03.2024
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I
Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:17
2024-03-17T16:23
выборы президента россии — 2024
политика
липецк
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. "Пётр I проголосовал на выборах в Липецке. На избирательный участок в гимназии №12 пришел не один, а с императрицей Екатериной. Напомним, считается, что именно Пëтр I основал Липецк в 1703 году", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. В регионе на выборах президента РФ работают 833 избирательных участков и в последний день голосования в Липецке и Ельце дополнительно открылись 11 временных избирательных участков. За ходом избирательного процесса следят около 1000 наблюдателей. В Липецкой области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 составила 70,65%.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933723064.html
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политика, липецк
Выборы президента России — 2024, Политика, Липецк
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I

В Липецке избиратели проголосовали в костюмах Петра I и императрицы Екатерины

© Липецкая область/TelegramИзбиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I в Липецке
Избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I в Липецке
© Липецкая область/Telegram
Избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I в Липецке
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона.
"Пётр I проголосовал на выборах в Липецке. На избирательный участок в гимназии №12 пришел не один, а с императрицей Екатериной. Напомним, считается, что именно Пëтр I основал Липецк в 1703 году", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области.
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В регионе на выборах президента РФ работают 833 избирательных участков и в последний день голосования в Липецке и Ельце дополнительно открылись 11 временных избирательных участков. За ходом избирательного процесса следят около 1000 наблюдателей. В Липецкой области работает система дистанционного электронного голосования.
Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 составила 70,65%.
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