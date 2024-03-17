https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933726068.html
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I - РИА Новости, 17.03.2024
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I
Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:17
2024-03-17T16:17
2024-03-17T16:23
выборы президента россии — 2024
политика
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933727112_7:0:2510:1408_1920x0_80_0_0_8ff4342694d4a124eeaece84f1feefb9.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. "Пётр I проголосовал на выборах в Липецке. На избирательный участок в гимназии №12 пришел не один, а с императрицей Екатериной. Напомним, считается, что именно Пëтр I основал Липецк в 1703 году", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. В регионе на выборах президента РФ работают 833 избирательных участков и в последний день голосования в Липецке и Ельце дополнительно открылись 11 временных избирательных участков. За ходом избирательного процесса следят около 1000 наблюдателей. В Липецкой области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 составила 70,65%.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933723064.html
https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933727112_424:0:2301:1408_1920x0_80_0_0_c2345e39568324b00b217cc0257e3b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, липецк
Выборы президента России — 2024, Политика, Липецк
В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I
В Липецке избиратели проголосовали в костюмах Петра I и императрицы Екатерины