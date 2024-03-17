https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933726068.html

В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I

В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I - РИА Новости, 17.03.2024

В Липецке избиратель проголосовал на выборах в костюме Петра I

Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:17

2024-03-17T16:17

2024-03-17T16:23

выборы президента россии — 2024

политика

липецк

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Избиратели в костюмах основателя Липецка Петра I и императрицы Екатерины проголосовали в Липецке на выборах президента России, сообщили в правительстве региона. "Пётр I проголосовал на выборах в Липецке. На избирательный участок в гимназии №12 пришел не один, а с императрицей Екатериной. Напомним, считается, что именно Пëтр I основал Липецк в 1703 году", — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. В регионе на выборах президента РФ работают 833 избирательных участков и в последний день голосования в Липецке и Ельце дополнительно открылись 11 временных избирательных участков. За ходом избирательного процесса следят около 1000 наблюдателей. В Липецкой области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 составила 70,65%.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933723064.html

https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html

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политика, липецк