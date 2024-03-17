https://ria.ru/20240317/itogi-1933832183.html
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:17
2024-03-17T23:17
2024-03-17T23:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
маргарита симоньян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_31bcf049da4e34e15250ba3d826db9ad.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто пытается сделать нас не нами". "Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами", — написала она в Telegram-канале.Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,99%, председатель ЛДПР — 3,12%.Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_cc3b992e0852101c24570f9cfb9f8d45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, маргарита симоньян, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента РФ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала
предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто пытается сделать нас не нами".
«
"Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами", — написала она в Telegram-канале.
Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,99%, председатель ЛДПР — 3,12%.
Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.