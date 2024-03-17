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Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:17 17.03.2024 (обновлено: 23:37 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/itogi-1933832183.html
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:17
2024-03-17T23:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто пытается сделать нас не нами". &quot;Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами&quot;, — написала она в Telegram-канале.Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,99%, председатель ЛДПР — 3,12%.Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.
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политика, россия, маргарита симоньян, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента

Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто пытается сделать нас не нами".
«

"Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами", — написала она в Telegram-канале.

Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,99%, председатель ЛДПР — 3,12%.
Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМаргарита СимоньянВладимир Путин
 
 
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