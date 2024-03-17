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Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента

Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента - РИА Новости, 17.03.2024

Симоньян прокомментировала предварительные итоги выборов президента

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:17

2024-03-17T23:17

2024-03-17T23:37

выборы президента россии — 2024

политика

россия

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала предварительные итоги выборов президента России приговором "всем, кто пытается сделать нас не нами". "Ну что, сограждане, поздравляю! От души, как говорится. Под девяносто процентов — это прямо приговор всем, кто пытается сделать нас не нами", — написала она в Telegram-канале.Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует на выборах с 87,26% голосов после обработки 60% протоколов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков — 3,99%, председатель ЛДПР — 3,12%.Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%.

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политика, россия, маргарита симоньян, владимир путин