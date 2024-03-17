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В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
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16:02 17.03.2024 (обновлено: 16:06 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:02
2024-03-17T16:06
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia."Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска на Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. А в настоящее время эскалации необходимо избегать любой ценой", — сказала она.Роблес также заверила, что испанских войск на Украине не будет.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". За эти слова Макрон подвергся острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции.Комментируя высказывания президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, испания, франция, маргарита роблес, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Испания, Франция, Маргарита Роблес, Эммануэль Макрон, НАТО
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину

Министр обороны Испании Роблес: НАТО не отправит войска на Украину из-за России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia.
"Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска на Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. А в настоящее время эскалации необходимо избегать любой ценой", — сказала она.
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Роблес также заверила, что испанских войск на Украине не будет.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". За эти слова Макрон подвергся острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции.
Комментируя высказывания президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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В миреУкраинаИспанияФранцияМаргарита РоблесЭммануэль МакронНАТО
 
 
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