https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 17.03.2024
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:02
2024-03-17T16:02
2024-03-17T16:06
в мире
украина
испания
франция
маргарита роблес
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia."Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска на Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. А в настоящее время эскалации необходимо избегать любой ценой", — сказала она.Роблес также заверила, что испанских войск на Украине не будет.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". За эти слова Макрон подвергся острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции.Комментируя высказывания президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933400207.html
украина
испания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, испания, франция, маргарита роблес, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Испания, Франция, Маргарита Роблес, Эммануэль Макрон, НАТО
В Испании сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
Министр обороны Испании Роблес: НАТО не отправит войска на Украину из-за России
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Испания не будет отправлять войска на Украину, так как не хочет эскалации конфликта с Россией, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia
.
"Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска на Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. А в настоящее время эскалации необходимо избегать любой ценой", — сказала она.
Украине предложено капитулировать
Роблес также заверила, что испанских войск на Украине не будет.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". За эти слова Макрон подвергся острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции.
Комментируя высказывания президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ