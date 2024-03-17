https://ria.ru/20240317/inoagent-1933807284.html

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 3,7 миллиона рублей в 2024 году

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 3,7 миллиона рублей в 2024 году - РИА Новости, 17.03.2024

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на 3,7 миллиона рублей в 2024 году

Роскомнадзор продолжает штрафовать иноагентов за отсутствие маркировки запрещенного контента, с начала 2024 года их объем составил 3,7 миллиона рублей, общий... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:52

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роскомнадзор продолжает штрафовать иноагентов за отсутствие маркировки запрещенного контента, с начала 2024 года их объем составил 3,7 миллиона рублей, общий размер штрафов с 2022 года составил более 1 миллиарда рублей, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в рамках заседания ЦИК. "Продолжается привлечение к административной ответственности иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов. Только в этом году мы оштрафовали на 3,7 миллиона рублей, а общая сумма штрафов составила более 1 миллиарда рублей", - сказал Зайцев. По его словам, в отношении 13 иноагентов возбуждены уголовные дела. Ведомство также заблокировало восемь информационных ресурсов иноагентов. Он отметил, что информацию об иноагентах, игнорирующих требования российского законодательства, регулятор передает в следственный комитет для возбуждения соответствующих уголовных дел.

https://ria.ru/20240315/inoagent-1933370811.html

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)