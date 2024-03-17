https://ria.ru/20240317/gretsiya-1933642477.html

В Греции образовались очереди на выборах президента России

В Греции образовались очереди на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Греции образовались очереди на выборах президента России

Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Греции: в Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:25

2024-03-17T11:25

2024-03-17T11:32

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АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Греции: в Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках - около 100, председатель избирательного участка номер 8077 в Афинах, посол Российской Федерации в Греции Андрей Маслов в беседе с российскими журналистами отметил высокий интерес граждан к выборам. Выборы начались в 8.00 по местному времени (9.00 мск) и будут проходить до 20.00 (21.00 мск). В Афинах голосование проходит в Российской центре науки и культуры. Перед открытием участка были соблюдены все формальности – открыт запечатанный сейф с бюллетенями, членам избирательной комиссии предъявлены пустые урны и опечатаны, выданы бюллетени для голосования. Всего в Афинах получены 11 300 бюллетеней для голосования. Перед началом голосования стояла небольшая очередь, она постепенно росла, и сейчас в ней стоят около 50 человек. Процесс идет организованно и быстро. Тем, кто голосует впервые или у кого день рождения, вручают памятный сувенир – кружку с символикой выборов. Посол России, председатель избирательной комиссии сообщил, что проблем с подготовкой к выборам не было. "Подготовка прошла нормально, в соответствии с нашим законодательством, в связи с предписаниями Центральной избирательной комиссии, рекомендациями нашей территориальной мидовской избирательной комиссии. Сделали все возможное, чтобы провести квалифицированное голосование в Афинах, на нашем участке в Российском центре науки и культуры, и в Салониках, на базе нашего Генерального консульства", - сказал Маслов российским журналистам. "Никаких препятствий со стороны местных властей не было. Наоборот, в ответ на наше нотное обращение мы получили официальный письменный ответ с согласием на проведение голосования в Афинах и Салониках", - сообщил посол. По его словам, министерство иностранных дел также провело необходимую работу со спецслужбами, полицией, которые тоже обеспечивают безопасность проведения голосования. "У нас никаких претензий к местным властям по организации голосования нет", - сказал посол России. Он сообщил также, что никакой информации о подготовке каких-либо провокаций нет. "Мы приняли все меры безопасности. Рассчитываю, что все пройдет нормально", - сказал Маслов, добавив, что обстановка непростая. На президентских выборах в 2018 году в Греции была рекордная явка избирателей. "Но тогда была и другая ситуация. Сейчас мы находимся в изоляции, прервано прямой воздушное сообщение между Россией и странами Евросоюза, тогда были туристы, сейчас туристов нет. Нет и командированных людей, которые приезжали по служебным делами, или по личным делами. Сейчас основной контингент голосующих – это российские граждане, постоянно проживающие здесь, а также сотрудники российских загранучреждений. Спрогнозировать цифру невозможно, но интерес мы фиксируем большой, потому что на протяжении большого отрезка времени перед выборами в посольство звонило много наших граждан, интересовались как, когда, где. Интерес есть, а цифры будут известны после 20.00", - заключил посол. В Салониках перед Генеральным консульством России стоит около 100 человек, сообщила РИА Новости председатель участка номер 8078, исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. "У нас все проходит в штатном режиме, все спокойно. Народ в праздничном настроении, активно с энтузиазмом голосует", - сказала Гайфутдинова. На выборах в 2018 году люди часами стояли в очереди, чтобы проголосовать, в этом году такой очереди пока нет. "Сейчас очереди не такие длинные, но явка активная. Человек сто стоит", - добавила Гайфутдинова.

https://ria.ru/20240317/tailand-1933619862.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голосование на выборах президента РФ в Афинах Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Афинах. Перед избирательным участком стоят около 50 человек. 2024-03-17T11:25 true PT3M06S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T11:25 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, афины, греция