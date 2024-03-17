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В Греции образовались очереди на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:25 17.03.2024 (обновлено: 11:32 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/gretsiya-1933642477.html
В Греции образовались очереди на выборах президента России
В Греции образовались очереди на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Греции образовались очереди на выборах президента России
Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Греции: в Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:25
2024-03-17T11:32
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
афины
греция
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АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Греции: в Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках - около 100, председатель избирательного участка номер 8077 в Афинах, посол Российской Федерации в Греции Андрей Маслов в беседе с российскими журналистами отметил высокий интерес граждан к выборам. Выборы начались в 8.00 по местному времени (9.00 мск) и будут проходить до 20.00 (21.00 мск). В Афинах голосование проходит в Российской центре науки и культуры. Перед открытием участка были соблюдены все формальности – открыт запечатанный сейф с бюллетенями, членам избирательной комиссии предъявлены пустые урны и опечатаны, выданы бюллетени для голосования. Всего в Афинах получены 11 300 бюллетеней для голосования. Перед началом голосования стояла небольшая очередь, она постепенно росла, и сейчас в ней стоят около 50 человек. Процесс идет организованно и быстро. Тем, кто голосует впервые или у кого день рождения, вручают памятный сувенир – кружку с символикой выборов. Посол России, председатель избирательной комиссии сообщил, что проблем с подготовкой к выборам не было. "Подготовка прошла нормально, в соответствии с нашим законодательством, в связи с предписаниями Центральной избирательной комиссии, рекомендациями нашей территориальной мидовской избирательной комиссии. Сделали все возможное, чтобы провести квалифицированное голосование в Афинах, на нашем участке в Российском центре науки и культуры, и в Салониках, на базе нашего Генерального консульства", - сказал Маслов российским журналистам. "Никаких препятствий со стороны местных властей не было. Наоборот, в ответ на наше нотное обращение мы получили официальный письменный ответ с согласием на проведение голосования в Афинах и Салониках", - сообщил посол. По его словам, министерство иностранных дел также провело необходимую работу со спецслужбами, полицией, которые тоже обеспечивают безопасность проведения голосования. "У нас никаких претензий к местным властям по организации голосования нет", - сказал посол России. Он сообщил также, что никакой информации о подготовке каких-либо провокаций нет. "Мы приняли все меры безопасности. Рассчитываю, что все пройдет нормально", - сказал Маслов, добавив, что обстановка непростая. На президентских выборах в 2018 году в Греции была рекордная явка избирателей. "Но тогда была и другая ситуация. Сейчас мы находимся в изоляции, прервано прямой воздушное сообщение между Россией и странами Евросоюза, тогда были туристы, сейчас туристов нет. Нет и командированных людей, которые приезжали по служебным делами, или по личным делами. Сейчас основной контингент голосующих – это российские граждане, постоянно проживающие здесь, а также сотрудники российских загранучреждений. Спрогнозировать цифру невозможно, но интерес мы фиксируем большой, потому что на протяжении большого отрезка времени перед выборами в посольство звонило много наших граждан, интересовались как, когда, где. Интерес есть, а цифры будут известны после 20.00", - заключил посол. В Салониках перед Генеральным консульством России стоит около 100 человек, сообщила РИА Новости председатель участка номер 8078, исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова. "У нас все проходит в штатном режиме, все спокойно. Народ в праздничном настроении, активно с энтузиазмом голосует", - сказала Гайфутдинова. На выборах в 2018 году люди часами стояли в очереди, чтобы проголосовать, в этом году такой очереди пока нет. "Сейчас очереди не такие длинные, но явка активная. Человек сто стоит", - добавила Гайфутдинова.
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Голосование на выборах президента РФ в Афинах
Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Афинах. Перед избирательным участком стоят около 50 человек.
2024-03-17T11:25
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, россия, афины, греция
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Афины, Греция
В Греции образовались очереди на выборах президента России

Очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ образовались в Греции

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 мар - РИА Новости. Очереди образовались из желающих проголосовать на выборах президента России в Греции: в Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках - около 100, председатель избирательного участка номер 8077 в Афинах, посол Российской Федерации в Греции Андрей Маслов в беседе с российскими журналистами отметил высокий интерес граждан к выборам.
Выборы начались в 8.00 по местному времени (9.00 мск) и будут проходить до 20.00 (21.00 мск). В Афинах голосование проходит в Российской центре науки и культуры.
Перед открытием участка были соблюдены все формальности – открыт запечатанный сейф с бюллетенями, членам избирательной комиссии предъявлены пустые урны и опечатаны, выданы бюллетени для голосования.
Всего в Афинах получены 11 300 бюллетеней для голосования.
Перед началом голосования стояла небольшая очередь, она постепенно росла, и сейчас в ней стоят около 50 человек.
Процесс идет организованно и быстро.
Тем, кто голосует впервые или у кого день рождения, вручают памятный сувенир – кружку с символикой выборов.
Посол России, председатель избирательной комиссии сообщил, что проблем с подготовкой к выборам не было.
"Подготовка прошла нормально, в соответствии с нашим законодательством, в связи с предписаниями Центральной избирательной комиссии, рекомендациями нашей территориальной мидовской избирательной комиссии. Сделали все возможное, чтобы провести квалифицированное голосование в Афинах, на нашем участке в Российском центре науки и культуры, и в Салониках, на базе нашего Генерального консульства", - сказал Маслов российским журналистам.
"Никаких препятствий со стороны местных властей не было. Наоборот, в ответ на наше нотное обращение мы получили официальный письменный ответ с согласием на проведение голосования в Афинах и Салониках", - сообщил посол.
По его словам, министерство иностранных дел также провело необходимую работу со спецслужбами, полицией, которые тоже обеспечивают безопасность проведения голосования. "У нас никаких претензий к местным властям по организации голосования нет", - сказал посол России.
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Он сообщил также, что никакой информации о подготовке каких-либо провокаций нет. "Мы приняли все меры безопасности. Рассчитываю, что все пройдет нормально", - сказал Маслов, добавив, что обстановка непростая.
На президентских выборах в 2018 году в Греции была рекордная явка избирателей.
"Но тогда была и другая ситуация. Сейчас мы находимся в изоляции, прервано прямой воздушное сообщение между Россией и странами Евросоюза, тогда были туристы, сейчас туристов нет. Нет и командированных людей, которые приезжали по служебным делами, или по личным делами. Сейчас основной контингент голосующих – это российские граждане, постоянно проживающие здесь, а также сотрудники российских загранучреждений. Спрогнозировать цифру невозможно, но интерес мы фиксируем большой, потому что на протяжении большого отрезка времени перед выборами в посольство звонило много наших граждан, интересовались как, когда, где. Интерес есть, а цифры будут известны после 20.00", - заключил посол.
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В Салониках перед Генеральным консульством России стоит около 100 человек, сообщила РИА Новости председатель участка номер 8078, исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.
"У нас все проходит в штатном режиме, все спокойно. Народ в праздничном настроении, активно с энтузиазмом голосует", - сказала Гайфутдинова.
На выборах в 2018 году люди часами стояли в очереди, чтобы проголосовать, в этом году такой очереди пока нет.
"Сейчас очереди не такие длинные, но явка активная. Человек сто стоит", - добавила Гайфутдинова.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияАфиныГреция
 
 
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