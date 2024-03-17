https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933684035.html

Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство

Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство - РИА Новости, 18.03.2024

Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство

Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T14:11

2024-03-17T14:11

2024-03-18T00:52

специальная военная операция на украине

россия

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

сидней

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство."С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <...> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином", — сказал он.Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. По информации Ruptly, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240220/syrskiy-1928517325.html

https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html

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сидней

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Пасынок Сырского: "Прошу президента сделать меня гражданином Российской Федерации" Пасынок Сырского: "Прошу президента сделать меня гражданином Российской Федерации" 2024-03-17T14:11 true PT0M30S

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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, сидней