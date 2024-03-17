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Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 17.03.2024 (обновлено: 00:52 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933684035.html
Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство
Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство - РИА Новости, 18.03.2024
Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство
Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T14:11
2024-03-18T00:52
специальная военная операция на украине
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
сидней
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство.&quot;С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, &lt;...&gt; но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином&quot;, — сказал он.Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. По информации Ruptly, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240220/syrskiy-1928517325.html
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Пасынок Сырского: "Прошу президента сделать меня гражданином Российской Федерации"
Пасынок Сырского: "Прошу президента сделать меня гражданином Российской Федерации"
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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, сидней
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Сидней
Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство

Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил Путина дать ему гражданство России

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство.
«

"С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <...> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином", — сказал он.

Кадр видео с приемным сыном главкома ВСУ Александра Сырского Иваном, опубликованного Известиями
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Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. По информации Ruptly, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.
Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во "ВКонтакте".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСидней
 
 
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